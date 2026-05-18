Судьи Карасев, Левников и Чистяков заработали за чемпионат по 5 миллионов рублей

Учтены только гонорары за обслуживание 240 матчей. Больше всех получат Сергей Карасев и Кирилл Левников — по 4 975 500 рублей. Третье место в списке миллионеров занял Артем Чистяков — 4 654 500. Кроме этого судьям выплачивается ежемесячная зарплата в 53 тысячи 500 рублей. С ее учетом доход каждого из этих рефери превысит 5 миллионов.
По итогам прошлого чемпионата всех обошел Левников, за ним места в тройке заняли Чистяков и Алексей Сухой. А в турнире-2023/24 лидировали Павел Кукуян, Карасев и Левников.
Выплаты ассистентам судей в общей сложности составят 51 миллион 360 тысяч. По сумме вознаграждений без учета ежемесячной зарплаты первенство у Дмитрия Сафьяна — 2 миллиона 675 тысяч. По 2 миллиона 568 тысяч у трех помощников — Дмитрия Ермакова, Алексея Лунева и Рустама Мухтарова.