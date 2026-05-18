Талалаев: У «Ротора» больше шансов на выход в РПЛ, чем у «Урала»

В стыках за право выступать в чемпионате России волгоградский «Ротор» сыграет с тольяттинским «Акроном», а екатеринбургский «Урал» встретится с махачкалинским «Динамо».
— На мой взгляд, шансы представителей Первой лиги повышаются из-за сроков проведения матчей. У «Акрона» и «Динамо» три игры через два дня на третий, сложная логистика. Тогда как «Урал» и «Ротор» уже две недели, а волгоградцы даже раньше, знали, что сыграют в стыках.
Екатеринбуржцы не возили в Новороссийск большинство футболистов основы, а волгоградцы еще раньше начали играть ротированным составом. В первых матчах командам РПЛ будет особенно тяжело. Они до конца рубились в чемпионате, отдали максимум сил, а сейчас за короткий промежуток времени нужно подготовиться к соперникам, которые играют в другой футбол. Может, мастерство у клубов Премьер-Лиги и выше, но с точки зрения самоотдачи будет тяжело.
— Для «Акрона», наверное, критически важно, сыграет ли Дзюба?
— Для «Акрона» сейчас все моменты важны. Насколько мы знаем, там убрали тренера, пытаются встряхнуть команду. Понятно, есть неудовлетворенность внутренней ситуацией. Заур [Тедеев] в прошлом сезоне проделал очень хорошую работу, но сейчас видно, что команда забуксовала.
— Кажется, шансов больше у «Ротора». Во-первых, волгоградцы весной выглядели лучше «Урала», во-вторых, стилистика махачкалинского «Динамо» очень неудобна для команд Первой лиги.
— Я бы еще сказал, что у Махачкалы есть преимущество, потому что Евсеев уже играл в переходных матчах — с «Амкаром» и «Факелом», побеждал в них и знает их особенности. Махачкала вообще умеет терпеть, бороться и ждать ошибки соперника. Это очень важно для таких кубковых матчей.
Кроме того, травма Акбашева — потеря для «Урала». Было видно, что в конце сезона он вышел на свой уровень. То же касается и Харина. Женя в последнее время получал травмы, тяжело набирал форму, но весной стал одним из лидеров команды.
— То есть вы согласны, что из клубов Первой лиги предпочтительнее ситуация у «Ротора»?
— На мой взгляд, если смотреть на текущее состояние команд, то «Ротор» ближе к успеху. У него больше шансов зацепиться, — приводит слова Талалаева Metaratings.ru.
Первые стыковые матчи пройдут 20 мая.