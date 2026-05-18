Джикия хочет вернуться из Турции и продолжить карьеру в РПЛ

32-летний футболист не намерен оставаться в «Антальяспоре» после вылета клуба из турецкой Суперлиги. Агенты игрока уже приступили к поиску вариантов его возможного возвращения в клубы РПЛ.
Джикия является воспитанником «Локомотива». В России он выступал за железнодорожников, «Спартак» из Нальчика, «Химик», «Амкар», московский «Спартак» и «Химки».
В сезоне-2025/26 защитник принял участие в 17 матчах «Антальяспора» во всех турнирах и забил 2 гола. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.