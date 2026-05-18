Семин положительно оценил работу Ролана Гусева в «Динамо»

ТАСС, 18 мая. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Ролан Гусев хорошо проявил себя за короткий период в команде. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший главный тренер сборной России и бело-голубых Юрий Семин.
Гусев принял руководство командой 17 октября после ухода Валерия Карпина. По итогам сезона «Динамо» заняло 7-е место в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 45 очков.
«Как по мне, Ролан Александрович хорошо выполнил свою работу за этот короткий период. Как будет дальше, доверят ли ему, не могу сказать. Тренерская работа сложная, тем не менее Гусев справился хорошо. Скажу так: Ролан Александрович работал уверенно, достойно, поэтому у него есть все основания, чтобы его контракт был продлен», — сказал Семин.
Гусеву 48 лет, он работает в тренерском штабе «Динамо» с июня 2023 года. В качестве футболиста Гусев выступал за московские «Динамо», ЦСКА, украинские «Днепр» и «Арсенал». В составе ЦСКА он трижды стал чемпионом России, четыре раз побеждал в кубке и дважды — в суперкубке страны. В сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.
Под его руководством московская команда в сезоне-2025/26 провела 20 матчей во всех турнирах, в которых одержала 9 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.