Титов: Батракову и Кисляку надо уезжать в Европу

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов в интервью Metaratings.ru высказался о перспективах полузащитников ЦСКА Матвея Кисляка и «Локомотива» Алексея Батракова.

Источник: Metaratings.ru

Ранее итальянский инсайдер Николо Скира сообщил об интересе к Кисляку со стороны двух клубов АПЛ и «ПСЖ». По информации журналиста Ивана Карпова, парижский клуб также следит за Батраковым.

— Ходит много слухов, что Кисляк и Батраков уедут в Европу. Вы в свое время не уехали. На ваш взгляд, они уже готовы играть в больших клубах Европы или им еще стоит «обрасти мясом» в РПЛ?

— Это вопрос не ко мне, а к окружению футболистов. Сейчас у всех много агентов и людей, которые выстраивают карьеру. Если у них уже есть стратегия, а она наверняка есть, то, конечно, надо уезжать.

Мы могли не уезжать, потому что играли каждый год в еврокубках, у нас была Лига чемпионов. Уезжать в команду без ЛЧ я не видел смысла. Плюс мы постоянно играли в отборах на чемпионаты мира и Европы. У сегодняшних ребят, к сожалению, уже четыре года этого нет.

Это новые эмоции и новый вызов, конечно, надо ехать, даже не думать. Сегодняшнему поколению надо цепляться за любой шанс, чтобы попробовать уехать.

— А по игре и уровню они способны заиграть в ведущих чемпионатах?

— Ребята умные, обученные, в нашем чемпионате они лидеры. Потенциал великолепный. Другой вопрос — как футболист его использует. Потому что уезжать и сидеть в запасе — нет, конечно.

Вот мы видим: у нас одна звезда уже который год сидит в запасе — то играет, то травма. А сколько было дифирамб спето про Захаряна. К сожалению, мы уже забыли про него.

Поэтому здесь надо всё просчитывать. Я желаю ему разобраться в своей голове, подлечиться и найти тот клуб, где он будет играть, — сказал Титов.

В прошедшем сезоне РПЛ Кисляк провел за ЦСКА 29 матчей, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач. На счету Батракова 13 голов и 10 ассистов в 28 матчах за «Локомотив».