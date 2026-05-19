Министр спорта Калининградской области — о поведении Талалаева: «Настоящий тренер. Результат говорит сам за себя»

— Стоит ли удерживать Талалаева?
— Это решение не мое, его будут принимать руководители клуба. Но мне, исходя из того что я вижу и из результатов, очень импонирует Андрей Викторович. Мне кажется, что он настоящий тренер, именно такой, каким он должен быть. Он сумел сформировать команду, настроить ее, вселить в нее веру в то, что они могут. И они прекрасно показывали это на поле.
— Как вы оцените поведение Андрея Викторовича?
— Сложно сделать какие-то заключения, потому что тренерская работа — это очень сложная работа. Тренер несет основную ответственность за результат. Мы не знаем, какие эмоции он испытывает, переживает, что у него творится внутри. Конечно, мы всегда хотим видеть идеальную картинку, но в то же время хотим видеть и идеальный результат. Самое главное, чтобы это не переходило какие-то допустимые границы. Результат говорит сам за себя, значит тренер делает все правильно, — приводит слова Ищенко Odds.
По итогам сезона-2025/26 «Балтика» заняла 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками.