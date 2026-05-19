Представитель Дзюбы оценил готовность футболиста к стыковым матчам с «Ротором»

Нападающий пропустил две игры РПЛ из-за травмы.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 18 мая. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба настроен поддержать команду в стыковых матчах за право выступления в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) против волгоградского «Ротора», несмотря на травму. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил представитель игрока Леонид Гольдман.

Ранее ТАСС сообщал, что Дзюба получил повреждение в матче 28-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Артем всегда настроен помочь команде, тем более в тяжелый момент. Он, как лидер и капитан, хочет быть с коллективом и рвется в бой, но, сможет ли он сыграть или нет, покажет время. Это станет понятно ближе к игре. Все будет зависеть от того, как себя поведет нога», — сказал Гольдман.

Дзюбе 37 лет, он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. В текущем сезоне нападающий провел в разных турнирах 26 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

В матче заключительного, 30-го тура РПЛ «Акрон» со счетом 1:4 проиграл самарским «Крыльям Советов». Команда из Тольятти завершила чемпионат на 13-м месте и в переходных матчах за сохранение прописки в элитном дивизионе встретится с «Ротором».