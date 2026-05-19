«В течение всего сезона Галактионова куда-то отправляли. Мы привыкли, не обращаем внимания». Юрий Нагорных — о бронзе РПЛ

В течение последних нескольких лет руководство красно-зеленых стремилось к созданию команды, костяк которой составляли бы россияне. В прошедшем сезоне это дало результат — железнодорожники завоевали бронзовые медали.
Мы реалисты — сегодня сделан максимум
— Какую оценку вы можете поставить команде за выступление в сезоне-2025/26?
— Поздравлял ребят в раздевалке и сказал: «Не знаю, чему радовался больше — победе спортсменов на Олимпийских играх или нашей бронзе». Знаю, что это заслуженная и выстраданная медаль. Мы доказали, что простые ребята, которые любят футбол и занимаются им, могут попасть в топ-команду, добиться хорошего результата в РПЛ.
— Не жаль вам, что бронза добыта не своей победой, а за счет ничьей «Спартака» с махачкалинским «Динамо»?
— Один матч рассматривать нельзя — берем все в совокупности. У нас были и упущенные игры, и добытые победы. Вспомните и встречу с ЦСКА в 2025 году («Локо» победил — 3:0. — Прим. А. Б.). Сезон — это 30 туров, лишь один из них ничего не решает. Но Вадиму Евсееву большое спасибо!
— Состоится официальное подведение итогов сезона?
— Конечно, пройдет совет директоров. Мы же планируем развиваться и дальше.
— Прошлым летом были поставлены цели: медаль в РПЛ и выход в финал Кубка. Одна из них не достигнута. Какими могут быть последствия?
— Бронзовая медаль — это та задача, которую ставил совет директоров клуба перед командой.
— Есть ли шанс, что получится сохранить коллектив и в следующем сезоне претендовать на более высокие позиции?
— Мы реалисты, всегда должны стоять на твердой опоре, а не витать в облаках. Сегодня «Локомотив» сделал максимум — с тренерами, спортсменами и фанатами. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на матч с ЦСКА. Играли в гостях, но нам было комфортно. У «Локомотива» много поклонников — и в Москве, и в разных регионах страны. Думаю, получился маленький праздник. Это не чемпионство, это бронза, но медаль — то, что заслужила команда с болельщиками.
— Бронза стала первой наградой Михаила Галактионова в РПЛ. Какую оценку вы поставите главному тренеру?
— Он проделывает хорошую работу со всеми специалистами: тренерским и медицинским штабами, физиологами, работниками клуба и базы. Хочу всем сказать спасибо!
— Как в руководстве реагировали на информацию, что Галактионов может уйти из «Локомотива»? В частности, появлялись разговоры и о ЦСКА.
— Слухи — это некая часть борьбы с клубом. В течение всего сезона перед каждым знаковым матчем кого-то куда-то отправляли. И Галактионова, и генерального директора, и меня. Мы привыкли, не обращаем на это внимания.
Никаких заложенных в бюджет продаж нет
— Правильно ли понимаю, что вопрос по соглашению с Лукасом Фассоном решен?
— Он продлит контракт, молодец. Можно сказать, практически наш воспитанник. (Улыбается.) Мы Фассона любим, его ценят болельщики. Уверен, Лукас принесет много пользы клубу.
— Фассон согласился на условия «Локомотива»?
— Переговоры оказались непростыми. Уверен, Лукас принял абсолютно правильное решение.
— Появлялась информация, что он может получить паспорт РФ.
— Посмотрим, как будет. Прежде всего, важно желание Фассона.
— Правда ли, что продажа Алексея Батракова летом заложена в финансовый план «Локо»?
— Возвращаемся к вопросу о фейках, которые регулярно вбрасываются. Никаких заложенных в бюджет продаж у клуба нет.
Артем Бухаев