Футбол. Англия
21:30
Борнмут
:
Манчестер Сити
П1
4.64
X
4.48
П2
1.68
Футбол. Англия
22:15
Челси
:
Тоттенхэм Хотспур
П1
1.93
X
3.86
П2
4.00
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2

«В течение всего сезона Галактионова куда-то отправляли. Мы привыкли, не обращаем внимания». Юрий Нагорных — о бронзе РПЛ

Председатель совета директоров красно-зеленых ответил на вопросы «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

В течение последних нескольких лет руководство красно-зеленых стремилось к созданию команды, костяк которой составляли бы россияне. В прошедшем сезоне это дало результат — железнодорожники завоевали бронзовые медали.

Мы реалисты — сегодня сделан максимум

— Какую оценку вы можете поставить команде за выступление в сезоне-2025/26?

— Поздравлял ребят в раздевалке и сказал: «Не знаю, чему радовался больше — победе спортсменов на Олимпийских играх или нашей бронзе». Знаю, что это заслуженная и выстраданная медаль. Мы доказали, что простые ребята, которые любят футбол и занимаются им, могут попасть в топ-команду, добиться хорошего результата в РПЛ.

— Не жаль вам, что бронза добыта не своей победой, а за счет ничьей «Спартака» с махачкалинским «Динамо»?

— Один матч рассматривать нельзя — берем все в совокупности. У нас были и упущенные игры, и добытые победы. Вспомните и встречу с ЦСКА в 2025 году («Локо» победил — 3:0. — Прим. А. Б.). Сезон — это 30 туров, лишь один из них ничего не решает. Но Вадиму Евсееву большое спасибо!

— Состоится официальное подведение итогов сезона?

— Конечно, пройдет совет директоров. Мы же планируем развиваться и дальше.

— Прошлым летом были поставлены цели: медаль в РПЛ и выход в финал Кубка. Одна из них не достигнута. Какими могут быть последствия?

— Бронзовая медаль — это та задача, которую ставил совет директоров клуба перед командой.

— Есть ли шанс, что получится сохранить коллектив и в следующем сезоне претендовать на более высокие позиции?

— Мы реалисты, всегда должны стоять на твердой опоре, а не витать в облаках. Сегодня «Локомотив» сделал максимум — с тренерами, спортсменами и фанатами. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на матч с ЦСКА. Играли в гостях, но нам было комфортно. У «Локомотива» много поклонников — и в Москве, и в разных регионах страны. Думаю, получился маленький праздник. Это не чемпионство, это бронза, но медаль — то, что заслужила команда с болельщиками.

— Бронза стала первой наградой Михаила Галактионова в РПЛ. Какую оценку вы поставите главному тренеру?

— Он проделывает хорошую работу со всеми специалистами: тренерским и медицинским штабами, физиологами, работниками клуба и базы. Хочу всем сказать спасибо!

— Как в руководстве реагировали на информацию, что Галактионов может уйти из «Локомотива»? В частности, появлялись разговоры и о ЦСКА.

— Слухи — это некая часть борьбы с клубом. В течение всего сезона перед каждым знаковым матчем кого-то куда-то отправляли. И Галактионова, и генерального директора, и меня. Мы привыкли, не обращаем на это внимания.

Никаких заложенных в бюджет продаж нет

— Правильно ли понимаю, что вопрос по соглашению с Лукасом Фассоном решен?

— Он продлит контракт, молодец. Можно сказать, практически наш воспитанник. (Улыбается.) Мы Фассона любим, его ценят болельщики. Уверен, Лукас принесет много пользы клубу.

— Фассон согласился на условия «Локомотива»?

— Переговоры оказались непростыми. Уверен, Лукас принял абсолютно правильное решение.

— Появлялась информация, что он может получить паспорт РФ.

— Посмотрим, как будет. Прежде всего, важно желание Фассона.

— Правда ли, что продажа Алексея Батракова летом заложена в финансовый план «Локо»?

— Возвращаемся к вопросу о фейках, которые регулярно вбрасываются. Никаких заложенных в бюджет продаж у клуба нет.

Артем Бухаев