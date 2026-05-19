«В течение всего сезона Галактионова куда-то отправляли. Мы привыкли, не обращаем внимания». Юрий Нагорных — о бронзе РПЛ

— Мы реалисты, всегда должны стоять на твердой опоре, а не витать в облаках. Сегодня «Локомотив» сделал максимум — с тренерами, спортсменами и фанатами. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на матч с ЦСКА. Играли в гостях, но нам было комфортно. У «Локомотива» много поклонников — и в Москве, и в разных регионах страны. Думаю, получился маленький праздник. Это не чемпионство, это бронза, но медаль — то, что заслужила команда с болельщиками.