Футбол. Англия
21:30
Борнмут
:
Манчестер Сити
П1
4.90
X
4.50
П2
1.66
Футбол. Англия
22:15
Челси
:
Тоттенхэм Хотспур
П1
2.13
X
3.60
П2
3.55
Футбол. Лига Европы
20.05
Фрайбург
:
Астон Вилла
П1
5.53
X
3.92
П2
1.70
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2

Акинфеев ответил на неоднократные призывы завершить карьеру

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Telegram-канале ответил бывшему футболисту армейской команды Владимиру Пономареву, который неоднократно призывал его к завершению карьеры.

Источник: РИА "Новости"

«Дорогой Владимир Алексеевич, со всем уважением к вашему мнению, но, во-первых хочу сказать, что я буду стараться играть как можно дольше, чтобы лучше уж читать вашу экспертизу, а не давать ее вместе с вами. Потому что мое — это играть. Поближе к полю и подальше от советов», — указал он.

8 апреля Акинфеев отметил день рождения, ему исполнилось 40 лет, 35 из которых он провел в системе московского клуба. Вместе с ЦСКА вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в ¼ финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

В текущем сезоне Акинфеев провел в составе ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, в трех из которых оставил свои ворота «сухими». Его действующий контракт с армейцами рассчитан до конца нынешнего сезона. Он пропустил концовку сезона из-за травмы.