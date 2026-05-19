Баринов ответил, жалеет ли о переходе из «Локомотива» в ЦСКА

В январе Баринов перебрался в ЦСКА из московского «Локомотива». В итоге армейцы заняли 5-е место в таблице российской Премьер-Лиги, а железнодорожники завершили чемпионат на 3-й строчке.
— Не жалеете о переходе?
— Нет.
— Что случилось с ЦСКА весной?
— Провалились. Причины сложно назвать — время покажет.
— У вас есть вопросы к самому себе?
— К себе всегда вопросы есть.
— В чем конкретно?
— Во всем. Начиная с физики, с позиции на поле, — заявил Баринов в интервью РБ Спорт.
В 2026 году 29-летний Дмитрий Баринов провел за ЦСКА 15 матчей, не отметившись результативными действиями.