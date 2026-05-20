Обменный курс: чего ждать от переходных матчей между РПЛ и Первой лигой

Сезон-2025/26 в Российской премьер-лиге официально завершен — золотые медали в 11-й раз завоевал «Зенит». Однако интрига в борьбе за места в элите отечественного футбола сохраняется. Уже на этой неделе состоятся четыре переходных матча между клубами РПЛ и Первой лиги, по итогам которых станет известен окончательный состав участников чемпионата на следующий сезон. За право выступать в премьер-лиге поспорят «Динамо» Махачкала с «Уралом» и «Акрон» с «Ротором».
«Урал» — «Динамо» Махачкала
Первый матч: 20 мая, Екатеринбург (17:30 мск).
Ответный матч: 23 мая, Махачкала (16:00 мск).
Махачкалинское «Динамо» неудачно провело весеннюю часть чемпионата — отсюда и падение в зону стыков. В 12 матчах весны команда Вадима Евсеева одержала всего лишь две победы. Причем в самом начале весеннего отрезка: 28 февраля махачкалинцы обыграли казанский «Рубин» (2:1), а 13 марта — «Оренбург» (1:0).
Как итог: 14-е место и 26 очков — буквально на границе между зонами гарантированного сохранения прописки и прямого вылета в Первую лигу. От 12-й и 15-й строчки «Динамо» отделяло по три очка. Так что послевкусие у игроков, тренерского штаба и болельщиков наверняка смешанное.
Но теперь у махачкалинского «Динамо» совсем другая в плане настроя задача: отстоять свое место в РПЛ по итогам двухматчевого противостояния с «Уралом». С одной стороны, это уже проще, чем отталкиваться от раскладов на длительной дистанции в состязании с 15 командами лиги — просто обыграй одну команду по сумме двух матчей и уходи в отпуск с чувством выполненного долга.
Но сделать это будет не так просто. «Урал» под руководством легенды ЦСКА Василия Березуцкого уверенно занял третье место по итогам сезона Первой лиги (61 очко), оторвавшись от пятой строчки на целых 12 очков. А вот до прямого повышения в классе «Уралу» не хватило семи очков.
В весенней части сезона екатеринбуржцы провели 13 матчей: одержали шесть побед, дважды сыграли вничью и пять раз проиграли. Не самый лучший результат для команды, которую наряду с «Факелом» многие изначально считали главным претендентом на выход в РПЛ. По итогу «их место» заняла московская «Родина».
Тем не менее «Урал» подходит к переходным матчам с «Динамо» в более лучшей игровой форме: три победы и два поражения в пяти последних матчах. У махачкалинцев же за этот отрезок — три ничьи и два поражения. При том, что лишь два соперника дагестанского коллектива были из категории «топ» — это «Краснодар» и «Спартак».
Во многом на исход двухматчевого противостояния может повлиять игра нападающих обеих команд. Главная ударная сила пока еще представителя РПЛ — 25-летний центральный нападающий Гамид Агаларов, забивший в прошедшем чемпионате семь мячей. Символично, что и в «Урале» на счету лучшего бомбардира — те же семь голов. Правда, подобным достижением в екатеринбургском клубе могут похвастаться сразу два игрока: 27-летний хорватский центральный нападающий Мартин Секулич и 34-летний атакующий полузащитник Роман Акбашев.
По тому, как обе команды завершали нынешний сезон, «Урал» подходит к матчу с «Динамо» небольшим фаворитом.
«Ротор» — «Акрон»
Первый матч: 20 мая, Волгоград (19:30 мск).
Ответный матч: 23 мая, Самара (18:30 мск).
У другого представителя РПЛ-2025/25, тольяттинского «Акрона», тоже было не всё так радужно. За пару туров до конца чемпионата красно-черные математически рисковали упасть в зону прямого вылета, на 15-е место. Всё из-за провальной весны: в 12 матчах «Акрон» одержал всего одну победу (1:0 над «Балтикой» в гостях), а поражений оказалось почти втрое больше, чем ничьих — восемь против трех.
Апогеем весеннего кошмара стал разгром в региональном дерби от «Крыльев Советов» в последнем туре (1:4). Мало того что все четыре мяча «Крылья» забили в первом тайме, так еще исход этого матча прямым образом влиял на судьбу «Акрона» — побеждай принципиального соперника, и никаких «стыков» не будет. Но не получилось.
Это поражение стало приговором для главного тренера команды Заура Тедеева, работавшего в «Акроне» с декабря 2023 года. Решением руководства команду к стыковым матчам готовит один из членов штаба Тедеева, 53-летний Мурат Искаков, имеющий лицензию PRO. До «Акрона» Искаков работал помощником Владимира Федотова в «Сочи» и ЦСКА, а также главным тренером в «Тамбове» и курском «Авангарде».
Весомый вклад в итоговый успех «Ротора» внесли два 27-летних нападающих, забивших по семь мячей: Илья Сафронов и Саид Алиев, а также 31-летний вратарь Никита Чагров, ставший лучшим в Первой лиге-2025/26 по числу «сухих» матчей (17).
Что касается лидеров «Акрона», тольяттинцам стоит рассчитывать на опытного Артёма Дзюбу, ставшего лучшим бомбардиром команды в РПЛ с восемью мячами (и это в 37 лет!), 24-летнего форварда Беншимола (6 голов), вызванного в сборную Кабо-Верде на чемпионат мира-2026 в США, Канаде и Мексике, а также на молодой талант, 19-летнего Дмитрия Пестрякова, набравшего 5+4 очков по системе «гол+пас» в 29 матчах РПЛ.
Увольнение Тедеева может оказаться неплохой эмоциональной встряской для игроков «Акрона». А перед решающими стыковыми матчами, где решится судьба их прописки в «элите» на следующий сезон, подобный ход от руководства может пойти на пользу. К тому же линия атаки «Акрона» видится более мощной, чем у «Ротора». Если волгоградцы не добудут уверенную победу при своих болельщиках, то вероятность итогового успеха будет не очень высокой.
Пока что шансы «Акрона» остаться в РПЛ можно оценить как довольно уверенные. Но не исключено, что после первого матча в Волгограде всё может перевернуться с ног на голову. И тогда вместо одного стадиона чемпионата мира — 2018 «зайдет» другой: 45-тысячная «Волгоград Арена» сменит «Самара Арену», где играл «Акрон». Возможно, нейтральным футбольным болельщикам такой расклад будет по душе больше, нежели смотреть на команду, которая проводит домашние матчи не в своем городе.
Алексей Михайлов