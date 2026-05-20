Генич предложил неочевидного кандидата на пост главного тренера ЦСКА: «Требовательный, жесткий и амбициозный»

Комментатор и ведущий Константин Генич порассуждал, кто бы мог возглавить ЦСКА в следующем сезоне.

Источник: Соцсети

За два тура до конца РПЛ-2025/26 московский клуб отправил в отставку Фабио Челестини. Команда доигрывала чемпионат под руководством Дмитрия Игдисамова, и в итоге вылетела из FONBET Кубка России и заняла 5-е место в Премьер-лиге.

«Игдисамов пришел, расставил игроков и на русском все объяснил. Я смотрю на его речи в раздевалке, но там нет ничего такого. Игдисамов — отличный вариант в тренерский штаб. Пусть набирается опыта. Если есть эта “химия” с игроками — всегда может подойти и помочь. Если футболисту хочется поплакать и он боится подойти к главному, то он может обратиться к нему.

Личка? Если бы у него были Дивеев и Роша, то я был бы только за. Но с Даниловым, Лукиным и еще двумя паникерами — очень опасно. Это будет чем-то напоминать Челестини в матче с «Динамо». Когда ЦСКА побежал в атаку, а их за это наказывали. У Лички очень романтичный футбол. Мне он сам и его подход к футболу нравятся. Но не знаю, как у него получится в ЦСКА. Команда была хороша, когда ей руководили системные тренеры — Федотов и Николич. Они очень четко понимали, чего хотят. У Челестини круто работали идеи, потом у него появилась власть, и он решил: сейчас я здесь покручу-поверчу. Переиграл сам себя.

ЦСКА нужен системный тренер. Если вы хотите требовательного, жесткого и амбициозного тренера без работы, то почему бы не рассмотреть Рашида Рахимова? Тем более он отлично знает РПЛ. Он выстроит футбол в схеме 3−4−3, где нужно будет много двигаться, прессинговать, «втыкаться». Но этот вариант работал при Николиче«, — сказал Генич в подкасте “Чемпионата” “Премьер-лига несправедливости”.