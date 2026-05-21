Ерохин: «Непростой у “Зенита” был сезон. Даже непростые два сезона»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отметил, что испытывает особые ощущения от победы в РПЛ-2025/26.
«Весь день перед матчем с “Ростовом” в последнем туре у меня прошел в предвкушении такого важного события. Это большая привилегия для футболиста, когда мы добрались до первого места, вышли на него в предпоследнем туре, и в заключительном матче все зависит от нас. Это такое чувство, которое, наверно, сложно испытать где-то в другом месте, нежели на футбольном поле. Поэтому ощущения особые.
Непростой у нас был сезон. Даже непростые два сезона. В прошлом немножко не добрались до золота. В этом сезоне тоже было непросто, тем не менее, когда заработали себе преимущество по очкам над «Краснодаром», не хотели его отпускать. И в итоге добились того, к чему стремились целый год«, — цитируют “Известия” Ерохина.
17 мая «Зенит» обыграл «Ростов» (1:0) в 30-м туре РПЛ, набрал 68 очков и завоевал чемпионский титул. Вторым финишировал «Краснодар», который отстал от сине-бело-голубых на 2 балла.