Ерохин: «Я буду рад закончить карьеру в “Зените”

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин признался, что хотел бы продлить контракт с клубом. Действующее соглашение игрока рассчитано до конца июня 2026 года.
«Я буду рад закончить карьеру в “Зените”. Это наверно… Да не наверно, а это самый важный этап в моей футбольной жизни. Можно сказать, что было много хороших моментов в моей карьере — в том же “Ростове”, когда мы попали в Лигу чемпионов, и в тех командах, где я начинал свой путь. Но самый успешный и эмоциональный период, естественно, связан с Санкт-Петербургом и “Зенитом”.
Я безмерно благодарен городу и клубу, который очень много меня поддерживал. И стараюсь за такое отношение к себе отплатить на футбольном поле тем, чем могу. На поле, в раздевалке, в тренировочном процессе стараюсь отдать всего себя. Никогда не жалел себя и в следующем сезоне продолжу отдавать максимум того, что у меня есть, и помогать команде побеждать«, — цитируют “Известия” Ерохина.
17 мая «Зенит» обыграл «Ростов» (1:0) в 30-м туре РПЛ, набрал 68 очков и завоевал чемпионский титул. Вторым финишировал «Краснодар», который отстал от сине-бело-голубых на 2 балла.