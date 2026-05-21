«Урал» обратится в КДК после спорного гола в матче с махачкалинским «Динамо»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» подаст обращение в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) после спорного гола, забитого в ворота команды в стыковом матче за право выступать в Мир — Российской премьер-лиге против махачкалинского «Динамо». Об этом ТАСС сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.
«Мы будем подавать обращение в КДК РФС. Мы считаем, что гола не было, на записи с технической камеры видно, что мяч не пересек линию ворот, — сказал Иванов. — Лайнсмен, во-первых, не добежал, во-вторых, не видел момента, поэтому непонятно, почему он решил засчитать гол. Мы считаем, что это несправедливо, и судья совершил роковую ошибку, которая повлияла на результат».
В среду «Урал» уступил «Динамо» со счетом 0:1, на пятой минуте гол забил Миро. Мяч был засчитан после видеопросмотра на предмет пересечения им линии ворот.
Ответная игра состоится 23 мая на домашнем стадионе «Динамо».