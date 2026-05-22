«Динамо» правильно делает, назначая тренером уехавшего иностранца: аргументов за Шварца сразу несколько

«Динамо» официально объявило об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера. Уже неделю в медиа с разной периодичностью пишут о надвигающемся возвращении в «Динамо» Сандро Шварца. Утверждают, что немец едет в Россию на зарплату в 2,4 млн евро, а срок контракта — до 2029 года. Бронзовым призером интересовался и ЦСКА, но позже вышел из переговоров из-за финансовых условий тренера.
Всю неделю в футбольном телеграме новости про Шварца сопровождались либо резко негативными, либо просто неодобрительными комментариями. Высказывались примерно все: легендарный блогер Мэддисон назвал немца «дерьмом», осудили — загибайте пальцы — Мостовой, Булыкин, Губерниев и даже депутат Милонов, которого самого недавно отменили из-за резких провокационных слов в адрес Виктории Бони.
В общем, все — как всегда.
Претензии — очевидные. Шварц уехал из России в 2022-м, после отъезда не выиграл ни одного титула, а возвращается, потому что других таких жирных контрактов не найдет (что, конечно, странно: обычно в Россию едут не по этой причине). Валерия Карпина стоит ценить хотя бы ради емкого «Ну, и?», которое неоднократно всплывало в течение всей недели.
«Динамо» Сандро Шварца — сильнейшее «Динамо» последних лет, сравнимое, разве что, с коллективом Лички. Только вот чех забрался на пьедестал, потому что другие конкуренты — «Зенит» и «Краснодар» — дали ему это сделать. Шварц же забрался туда еще в 2021-м, когда в РПЛ были все топовые легионеры.
При немце раскрылись Тюкавин и Захарян, Шиманьски и Фомин. Даже форвард Грулев, стабильно забивающий от одного до трех мячей за футбольный год, при Шварце умудрился затолкать аж 7 голов в сезоне-2021/22. С точки зрения того, что было на футбольном поле, к Шварцу может быть скромнейший пул претензий. Две весны, которые «Динамо» сыграл ниже среднего (одна из которых пришлась на 2022-й) — и, в общем, все.
Шварц честно доработал до конца сезона, а позже откровенно признался: «Мой уход из “Динамо” не имел никакого отношения ни к спорту, ни к титулам, ни к финансовым аспектам. Я до конца хотел помочь людям. Знал, что ребята нуждались во мне в то время. Тем не менее это был внутренний конфликт каждый день. Было бесчисленное множество эмоциональных моментов с украинскими и российскими игроками, которые были со мной в тренерской, где мы вместе плакали и переживали глубокую печаль».
С человеческой точки зрения немца можно понять: после отъезда он вел себя вполне корректно, никакой риторики, что была, например, у Пьянича до ЦСКА, не наблюдалось. Тяжелую весну 2022-го, когда ушли ключевой защитник Ордец и правая рука Воронин, во многом можно объяснить именно этим. Шварц остался в хороших отношениях и с «Динамо» (в том числе с патроном клуба — Соловьевым), и с игроками — например, с главным активом клуба Тюкавиным. Кажется, в паблике слишком мало примеров, когда иностранный спец ушел из клуба и продолжал так тепло общаться с теми, кто остался внутри.
Неубедительно звучит и генеральный тезис: Шварц нигде ничего не выигрывал. Так вышло, что за последние очень много лет «Спартак» выигрывал РПЛ с тренером, который ни до, ни после даже не приближался к подобным результатам — и уже вряд ли приблизится. В том же сезоне «Зенит» тренировал мэтр Луческу, у которого для 35 трофеев могло бы быть отдельное помещение складского типа.
Семак впервые что-то выиграл уже в «Зените», Мусаев — в «Краснодаре» (кстати, тоже после возвращения). Кто назовет плохим тренером Владимира Федотова, который не выигрывал РПЛ, или Тедеско, который ни до «Спартака», ни после не выигрывал чемпионаты, в которых тренировал?
«Динамо», безусловно, могло и оставить Ролана Гусева. «Спартак», безусловно, мог оставить Владимира Слишковича, у которого была фантастическая весна на фоне бесующего Абаскаля, — но не оставил. И все увидели — главным образом фанаты «Оренбурга» — какой уровень тренера, главная задача которого — снять наручники с футболистов и дать им немного воздуха.
Если Шварц вернется в Россию и к следующей весне покажет первые результаты, кажется, все или точно многие забудут, что он уехал из России летом 2022 года, что не выиграл титулов с «Гертой» и «Нью-Йорком» и что получает 2 с лишним млн евро в год.
Автор: Марсель Арзуманян