Футболист ЦСКА отсудил у «Аэрофлота» ₽6,8 млн за билеты на Мальдивы

Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с авиакомпании «Аэрофлот» более 6,8 млн руб. в пользу защитника ЦСКА и сборной России Данила Кругового и четырех его родственников. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.
«Суд взыскал с ответчика в пользу истцов убытки, неустойки, штрафы и компенсацию морального вреда. Всего на сумму 6 806 853 ₽», — написала Лебедева.
РБК обратился за комментарием к футболисту и в «Аэрофлот».
В октябре 2024 года Круговой вместе с четырьмя родственниками заключил с «Аэрофлотом» договор на перелет бизнес-классом по маршруту Москва — Мале — Москва, потратив на билеты около 2,9 млн руб. Вылет был запланирован на 10 декабря.
В день отправления пассажиры прибыли в Шереметьево за три часа, прошли там регистрацию и предполетный досмотр. Однако уже перед посадкой сотрудники авиакомпании обнаружили, что у одного из несовершеннолетних членов группы нет загранпаспорта для въезда на Мальдивы, и отказали всей семье в допуске на борт.
Истцы настаивали, что при регистрации, которая прошла за 2,5−3 часа до вылета, представитель «Аэрофлота» должен был проверить наличие всех необходимых документов и предупредить о проблеме. Тариф «Бизнес базовый» позволял обменять билеты до окончания регистрации (за 40 минут до вылета). Истцы настаивали, что потеряли возможность бесплатного обмена именно из-за бездействия сотрудников. В итоге Круговой и его родные купили новые билеты на следующий день за 2,25 млн руб.
В иске они требовали взыскать с «Аэрофлота» стоимость авиабилетов, неустойку в том же размере, компенсацию морального вреда, судебный штраф в 50% от присужденной суммы, а также расходы на госпошлину.
Круговой — воспитанник «Зенита», с сезона 20/21 выступал за основную команду петербуржцев, проведя в общей сложности 105 матчей. Летом 2024 года защитник, ставший свободным агентом, подписал контракт с ЦСКА. В составе сборной России провел 11 матчей. Круговой в составе «Зенита» становился чемпионом России в сезонах 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24.