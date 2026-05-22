Полузащитник ЦСКА Кисляк получил прозвище «Дед»: «Я даже алкоголь не пробовал ни разу»

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк рассказал, почему получил прозвище «Дед».

Источник: Соцсети

— Тебя почему-то называют «Дедом». Почему так?

— Наверное, потому что люблю рыбалку. И образ жизни у меня такой, дедовский. Люблю больше тишину, спокойствие. Наверное, из-за этого. Еще с самого детства пошло это погоняло.

— А почему у тебя очень скучный образ жизни?

— Да я бы не сказал, что скучный!

— Ну, как это?! После тренировки сразу домой едешь и дома «варишься».

— Почему? Могу выйти погулять. Я просто не люблю потусоваться где-то, потанцевать — это не мое.

— Я тебя пару раз в клубе видел.

— (смеется) В каком?! Я даже алкоголь ни разу не пробовал.

— Будет момент, когда ты попробуешь его?

— Я не знаю, честно. Я нигде не говорю, что никогда не попробую. Потому что я не знаю, что будет потом. Может, в моменте переклинит. Но, надеюсь, вряд ли. Надеюсь, это останется со мной навсегда, — приводит слова Кисляка пресс-служба РФС.

В минувшем сезоне 20-летний Матвей Кисляк провел за ЦСКА 42 матча, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. Стоимость россиянина оценивается в 20 миллионов евро по версии портала Transfermarkt.