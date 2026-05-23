Бывший футболист «Спартака» Глушаков перенес операцию

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Операция чемпиона России в составе московского «Спартака» Дениса Глушакова на тазобедренном суставе прошла удачно. Об этом Глушаков рассказал ТАСС.
Ранее Глушаков выложил в своем Telegram-канале фотографию из больницы.
«Перенес операцию на тазобедренном суставе, были некоторые артрозы. Операция прошла удачно, скоро ждем на всех площадках России», — сказал Глушаков.
Глушакову 39 лет, он завершил карьеру футболиста в октябре прошлого года. Его последним профессиональным клубом были подмосковные «Химки». Ранее полузащитник играл за «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», московские «Спартак» и «Локомотив», армянский «Урарту», «Спартак» из Костромы. В составе столичного «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.