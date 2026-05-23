«Акрон» остался в РПЛ, но прошел по грани. Ключевой момент — отмена второго гола «Ротора»

Можно сказать, за два года «Акрон» прокатился на эмоциональных американских горках. В позапрошлом сезоне тольяттинцы ворвались в РПЛ по итогам стыков, а сейчас — после качественного дебютного турнира в высшем обществе — сами вынуждены отстаивать место в элите в переходных матчах. После провального весеннего отрезка с единственной победой пришлось даже устраивать эмоциональную встряску, меняя главного тренера. И, судя по игре в Волгограде, мера оказалась действенной: половину дела красно-черные сделали под началом Мурата Искакова, который ранее входил в штаб Заура Тедеева.
Символично, кстати, что перед игрой в Самаре сразу два персональных приза вручили герою первого матча Беншимолу. Как будто — за каждый из голов в ворота «Ротора». Однако это были награды лучшему игроку «Акрона» по итогам двух последних месяцев. И как раз включенный в заявку сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026 форвард мог открывать счет, замыкая подачу Пестрякова (ранее он опасно прострелил на Дзюбу), однако мяч прошел рядом со штангой. Но эти эпизоды отнюдь не означали, что игра под контролем хозяев. Напротив, «Ротор», которому терять было нечего, выглядел смело и активно в атаке. А Дмитрий Парфенов вернулся к привычному построению с четверкой защитников, поменяв при этом квартет футболистов в стартовом составе.
Первое, что бросалось в глаза, — готовность волгоградцев при первой возможности обстреливать ворота с дальней дистанции. Так что Тереховского постоянно держали в тонусе. Да, некоторые попытки получались разминочными, но количество трансформировалось в качество. После того, как вратарю пришлось переводить на угловой выстрел Трошечкина, гости отправили мяч в сетку при розыгрыше корнера, но сделали это из офсайда. А еще очень опасно атаковал Эльдарушев, пытавшийся удивить свою бывшую команду «ударом скорпиона». Чуть точности — была бы заявка на один из лучших голов года в российском футболе. У «Акрона» же вся острота продолжала исходить от Пестрякова, который создал момент для промахнувшегося Дзюбы и за счет настырности едва не заработал пенальти (его отменили после просмотра повтора).
По итогам первого тайма можно было констатировать, что стратегически все складывалось в пользу толяттинцев, однако в плане качества первые 45 минут остались за «Ротором». Так что гол волгоградцев в начале второго тайма получился заслуженным. Трошечкин, имея возможность пробить с линии штрафной, перевел мяч направо, откуда Алиев вывел Шильникова на пустой угол. Интрига, о которой мало кто вспоминал после волгоградских 0:2, вернулась в полном объеме. Гости были в одном ударе от того, чтобы восстановить равновесие по сумме двух матчей. И они снова забили! При фланговой подаче были выиграны сразу два верховых единоборства, после чего Алиев расстрелял ворота.
Вот только у ВАР и приглашенного к монитору арбитра оказалось иное мнение. Они посчитали, что Эльдарушев толкнул в спину Джурасовича, и этого — в далеко не очевидной ситуации — оказалось достаточно для отмены взятия ворот. Судейское решение, о котором будут говорить еще долго. Причем все могло закончиться спустя несколько минут — когда удар Марадишвили с острого угла остановила штанга. Но надо отдать должное «Ротору», который не опустил руки и продолжал идти вперед. Впечатляющий проход Азнаурова продолжился передачей под забегание Алиева, а Роча прозевал включение в падение дотянувшегося до мяча Эльдарушева. «Акрон» спас прочитавший эпизод и выбросившийся навстречу Тереховский.
В отличие от пары «Урала» и махачкалинского «Динамо», где одна команда оказалась заметно сильнее своего соперника, противостояние двух волжских команд получилось по-настоящему равным и ярким. И не факт, что все закончилось бы в пользу «Акрона», если бы тремя днями ранее в Волгограде «Ротор» показал бы хотя бы часть того, что удалось продемонстрировать в Самаре.
Андрей Кузичев