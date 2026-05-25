Виктор Булатов: «С этим составом “Спартак” не способен бороться за золото»

Жедсон
— «Спартак» заслужил трофей?
— Конечно! Надо понимать, что к финалу команды подошли в разном состоянии. «Краснодар» — выжатым как лимон. И короткой скамейкой, и упущенным чемпионством. Чувствовалось, команда эмоционально выхолощена, доигрывает сезон на ободах. К тому же, как выяснилось из послематчевого интервью Мусаева, довольно быстро травмировался Кордоба…
— На 75 минут его хватило.
— Да, но это был совсем не тот форвард, к которому мы привыкли. Минимум движения, ни рывков, ни энергетики. С таким Кордобой защитники справились без особого труда. В середине второго тайма из-за повреждения пришлось заменить и Дугласа Аугусту, который проделал колоссальный объем работы, забил шикарный гол и был лучшим в составе «Краснодара».
— У «Спартака» свои печали — за пару минут до перерыва сломался Джику.
— Это не потеря. Его спокойно заменил Литвинов, сместившийся из опорной зоны, а туда вышел Мартинс. Главное, успел восстановиться Барко и прекрасно отыграл весь матч.
— Вот аргентинцу пока точно нет равноценной замены.
— Да, в этом мы убедились в последнем туре в Махачкале. Без Барко в атаке ничего не клеилось. Но вообще, в отличие от Мусаева, в распоряжении Карседо солидная обойма футболистов, есть из кого выбирать. И в финале «Спартак» был посвежее, покуражнее. Сыграл более дисциплинированно. Словом, в каждом компоненте выглядел на две копейки лучше. Плюс дополнительный фактор помог.
— Это какой же?
— Болельщики! Матч проходил в Москве, переполненные трибуны на 90 процентов были красно-белыми. В такой обстановке ноги сами несут вперед.
— Вас как тренера в этом матче что-то удивило?
— Только одно — яркая игра Жедсона на позиции правого защитника. Когда он раньше там выходил, был не слишком заметен. Сейчас же задумка Карседо сработала на все сто!
— Ну, а глобально Зобнин и Жедсон на флангах обороны — удачный эксперимент?
— В финале бразилец был очень хорош. Активно подключался к атаке, все время смещался в центр. Для меня он лучший игрок матча. Но будет ли так же эффективен на фланге в дальнейшем? Вопрос!
Когда справа появляется Денисов и постоянно выдвигается на позицию инсайда, это не работает, потому что у парня нет навыков в завершающей стадии. С Зобниным слева то же самое. Ему не хватает креатива, он не такой тонкий игрок, как Жедсон.
Боселли
— Боселли с Ленини вновь, как и в матче с «Динамо», стали антигероями. Теперь в серии пенальти.
— Ну зачем вешать ярлыки? Все это стечение обстоятельств, не более.
— Скажите честно — вы бы в такой ситуации доверились Боселли?
— Если на тренировках игрок здорово исполняет 11-метровые, о чем, кстати, говорил и Мусаев, был штатным пенальтистом в предыдущем клубе, уверен в себе — почему же не подпускать его к точке? Из-за того, что две недели назад загубил выход один на один с вратарем? Не вижу связи.
— Зато с Помазуном Карседо угадал.
— После полуфинала с «Зенитом» этот шаг напрашивался. Помазун в серии 11-метровых действительно сильнее Максименко. За счет резкости, скорости. Тут на первый план выходит взрывная работа, от которой во многом и зависит, отобьет вратарь пенальти или нет.
— Ну и как теперь оценить сезон-2025/26 для «Краснодара»? С одной стороны, до последнего тура в чемпионской гонке. С другой — ноль трофеев.
— Назвать сезон провальным никак нельзя. Я бы поставил команде четыре с плюсом. И в РПЛ, и в финале Кубка она сражалась до конца. Но с такой маленькой обоймой бороться на два фронта нереально. Посмотрите на «Зенит». Там на каждую позицию по два футболиста, и в целом уровень легионеров повыше, чем в «Краснодаре», где лидеры играли без передышки, а весной единственным джокером в атаке был Боселли.
— Он игрок-то хороший?
— Неплохой — по меркам РПЛ. Но стилистически, на мой взгляд, не подходит «Краснодару». Возьмем гол в финале Кубка. Как блистательно в одно касание разыграли все Сперцян, Кордоба и Батчи, выкативший мяч под удар Дугласу! Эту комбинацию хочется пересматривать снова и снова.
— При чем здесь Боселли?
— Вот ему такой тонкости и не хватает. Нет взаимопонимания с партнерами. Они все делают в унисон, а он вовремя подыграть им не может, часто передерживает мяч.
— Это уже не исправить?
— К сожалению, нет. Кто-то чувствует такие вещи и сразу вписывается в команду, а у кого-то в футбольном интеллекте есть лимитирующие факторы. Боселли просто не заточен под комбинационную игру «Краснодара».
Галактионов
— Какие позиции надо усилить «Спартаку», чтобы в следующем сезоне вклиниться в чемпионскую гонку?
— Нужен более надежный вратарь. Максименко не всегда выручает. Идем дальше. Если Бабич восстановится к июлю после крестов, необходим еще один центральный защитник. Ву и Джику играют на четверочку. А в оборону для борьбы за золото требуется футболист уровня Жиго. На левую бровку — такой, как Айртон или Дима Комбаров в лучшие годы. Не помешал бы и классный опорный хав.
— Есть же Умяров с Литвиновым.
— Они друг друга немного дублируют, а тут нужна «восьмерка». В чемпионском сезоне «Спартака» в опорной зоне играл Фернандо — и это было попадание в яблочко! Солари на правом фланге старается, но КПД оставляет желать лучшего. Такая же история с Угальде.
— Полагаете, надо прикупить еще правого полузащитника и центрфорварда?
— Да. Если «Спартак» усилит пять-шесть позиций качественными футболистами, чемпионство станет реальностью.
— Значит, победой в Кубке не стоит обольщаться?
— Сто процентов! Ребята — молодцы, завоевали трофей, но я убежден, что с этим составом «Спартак» не способен бороться за золото. На данный момент и «Зенит», и «Краснодар» по подбору игроков сильнее.
— Ну и два финальных вопроса. Кто для вас лучший игрок сезона?
— Кордоба. В 33 года выиграть бомбардирскую гонку не каждому дано. А он был фантастически стабилен, все матчи проводил по 90 минут. Настоящий лидер! «Краснодар» с Кордобой и без него — две разные команды. Лишний раз это подтвердил финал Кубка, где Джон из-за травмы выглядел бледной тенью самого себя.
— Лучший тренер сезона?
— Михаил Галактионов. В «Локомотиве» есть яркие исполнители — Батраков, Карпукас, Воробьев, Монтес… Но в целом состав послабее, чем у «Спартака», ЦСКА и «Динамо». Да и финансовые возможности клубов сегодня несопоставимы. Но «Локо», несмотря на все трудности, обошел конкурентов и взял бронзу.
— Из нынешнего состава Галактионов выжал максимум?
— Да! В этом и проявляется класс тренера. В сложнейших условиях не только показывать интересный, креативный футбол, построенный на контроле мяча, но и добиваться результата.
Александр Кружков