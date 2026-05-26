«Дзюба — профессионал, им были довольны в “Спартаке”. Посмотрим, что случится в будущем». Интервью Кахигао

Когда осенью «Спартак» увольнял Деяна Станковича и назначал Вадима Романова в качестве исполняющего обязанности главного тренера, казалось, что сезон потерян. Но в январе красно-белые сделали ставку на испанца Хуана Карлоса Карседо, который смог изменить все. Москвичи победили «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России и завоевали второй трофей за четыре года. А пригласил Карседо спортивный директор Франсис Кахигао.
— Кубок России — ваш первый трофей в «Спартаке». Что он для вас значит? — первый вопрос Кахигао.
— Я работал во многих клубах, мы брали трофеи. Победа в Кубке России значит для меня столько же, сколько любой другой титул, если не больше!
— Что дальше? Победа в РПЛ?
— Для «Спартака» недостаточно выиграть один трофей, нам надо продолжать завоевывать кубки. За все время в этом замечательном клубе я понял, что он значит для фанатов. Вы знаете, что болельщики жаждут титулов. Хотим делать для них все возможное. «Спартак» — это амбициозный проект, где цель — трофеи.
— Кубок — отлично, но в РПЛ «Спартак» не добрался до бронзы. Почему?
— Думаю, очень сильно не повезло в последнем туре. Мы заслуживали победы, но не смогли довести дело до конца. Сейчас у нас есть кубок. Для «Спартака» это крайне важно, потому что за последние 20 лет клуб выиграл не так много… Необходимо опереться на этот триумф, оставаться амбициозными — и все придет.
— Видите потенциал для победы в РПЛ?
— Конечно! Для меня это очевидно по итогам 16 месяцев работы. У нас очень хорошая молодая команда. Плюс замечательный тренер — Хуан Карлос Карседо. Очень важно, что совет директоров клуба верит в нас, равно как и фанаты «Спартака». Они самые лучшие!
— То есть готовы пообещать, что в следующем сезоне станете бороться за золото?
— Могу пообещать, что будем сражаться до самого конца, чтобы приносить радость болельщикам.
— Назначение Карседо — попадание в точку?
— Мой ответ — да! Хотя лучше пусть судят со стороны. Фанаты, думаю, скажут, что это так.
— Карседо в «Спартаке» на долгие годы?
— Он наш тренер. Думаю, что это лучший вариант для клуба.
— Давайте наконец-то проясним — кто уволил Станковича?
— Это наше общее решение: мое, совета директоров, генерального директора. Все серьезные шаги в этом клубе предпринимаются коллегиально.
— Насколько сильно изменится команда к началу нового сезона?
— Она и так хороша! Не думаю, что нужно говорить о том, чтобы что-то менять. Мы должны верить в нынешнюю команду, в игроков, тренерский штаб. Тем не менее каждый день работаем над тем, чтобы прибавлять во всех компонентах. С самого первого дня в России я говорил, что самое важное — не останавливаться на достигнутом и пытаться совершенствоваться. Несмотря на победу в Кубке, сразу же приступили к исполнению этого плана.
— Есть ли футболисты, которые покинут клуб по окончании сезона?
— Сейчас не время говорить об этом. Нужно радоваться победе в Кубке.
— Но слухов много.
— Я с ними не работаю. Понимаю вас, но добавить нечего.
— После одного из матчей вы просили уважать «Спартак». Прислушались ли к вам судьи?
— Сейчас не стоит об арбитрах. Лучше обратите внимание на игроков, тренерский штаб, совет директоров. Сезон закончился! Если взять наш последний матч, то мы были лучше «Краснодара». «Быки» тоже хороши, но наша команда реально заслужила победу в Кубке России.
— Хотели бы видеть Артема Дзюбу в «Спартаке»?
— Он огромный профессионал. Проделал большую работу в «Спартаке» в свое время. Им были очень довольны. Посмотрим, что случится в будущем.
Микеле Антонов, Артем Бухаев