— Я не буду говорить за всё руководство — скажу за себя: было очень важно убедиться в том, что сделан правильный выбор главного тренера, что изменения на тренерском мостике вообще были правильные. Мы в этом убедились еще на зимних сборах. Дальше были не очень удачные матчи. Были даже очень неудачные. Но тем не менее мы двигались поступательно. Наверное, это самое главное. И, как правильно в день Суперфинала сказал в своей мотивационной речи Карседо и как также сказал Срджан Бабич, это только первый шаг. Сказано было еще до победы над «Краснодаром», но и сейчас, после выигрыша Кубка, все понимают, что это только первый шаг. И впереди новые цели. Мы сильно задолжали болельщикам — начинаем возвращать долги.