«Мы сильно задолжали болельщикам — начинаем возвращать долги»

Сезон в российском футболе завершился победой московского «Спартака» в Кубке России. В Суперфинале турнира 24 мая красно-белые встречались с «Краснодаром»: основное время закончилось вничью (1:1), а в серии пенальти сильнее оказалась столичная команда — 4:3. Этот трофей стал первым для клуба при нынешнем руководстве: генеральном директоре Сергее Некрасове, спортивном директоре Фрэнсисе Кахигао и главном тренере Карлосе Карседо. В интервью «Известиям» Некрасов подвел итоги сезона, рассказал о роли сербского защитника Срджана Бабича в раздевалке и подчеркнул, что в следующем чемпионате «Спартак» намерен бороться за золото.
— Какие эмоции от первого трофея в своей карьере в футболе?
— Вы знаете, отвечу так: неважно, какой это титул у меня. Самое главное — это клуб. У клуба было одно чемпионство за долгие годы, один Кубок за долгие годы. И теперь есть второй Кубок. Это первый трофей почти для всех наших футболистов, для нынешних главного тренера и спортивного директора это первый титул со «Спартаком». Да, у нас есть в команде ребята, которые выигрывали Кубок России в 2022 году, но для большинства сейчас это в новинку. И надо говорить о них. Я очень рад, что им покорилось это достижение.
— За 18 лет, когда владельцем «Спартака» был Леонид Федун, клуб выиграл один чемпионат России и один Кубок России. Одно из этих двух достижений уже повторено за четыре года, когда собственником является «Лукойл». Есть удовлетворение, что сравнение уже неоднозначно в пользу прошлой эпохи?
— Я не буду говорить за всё руководство — скажу за себя: было очень важно убедиться в том, что сделан правильный выбор главного тренера, что изменения на тренерском мостике вообще были правильные. Мы в этом убедились еще на зимних сборах. Дальше были не очень удачные матчи. Были даже очень неудачные. Но тем не менее мы двигались поступательно. Наверное, это самое главное. И, как правильно в день Суперфинала сказал в своей мотивационной речи Карседо и как также сказал Срджан Бабич, это только первый шаг. Сказано было еще до победы над «Краснодаром», но и сейчас, после выигрыша Кубка, все понимают, что это только первый шаг. И впереди новые цели. Мы сильно задолжали болельщикам — начинаем возвращать долги.
— Говоря о мотивационных речах, вы рядом с Карседо упомянули Бабича. У него сейчас особая роль в раздевалке?
— Да, каждый раз новые мотивационные речи — это очень здорово. Кроме главного тренера и кроме капитана команды Романа Зобнина в последние три матча говорит и Срджан. Очень хорошо говорит. Пока, к сожалению, он играть не может из-за травмы. Но делает очень важное дело в раздевалке, лидером и душой которой он, собственно, и был.
— С этим составом можно бороться за чемпионство в следующем сезоне?
— Скажем так: это база, это платформа. Безусловно, усиливаться надо. И финальная игра Кубка России против «Краснодара» достаточно показала, где нам надо дорабатывать. Будем работать в этом направлении и, конечно, будем бороться за чемпионство.
— Усиление в какие линии будет?
— Не хочу вторгаться в зону ответственности спортивного директора, поэтому воздержусь от комментариев на эту тему. Но это будет не массовое усиление.
— Какую оценку поставите «Спартаку» за прошедший сезон с учетом того, что остались без медалей чемпионата?
— Четыре с плюсом по пятибалльной шкале. Как раз пятерку не могу поставить, поскольку оказались без медалей чемпионата, хотя очень хотели взять бронзу и могли это сделать в последнем туре. Но победа в Кубке дает повод положительно оценить сезон. И главное, есть понимание, куда двигаться дальше. Да, в этом сезоне были у нас хорошие матчи и не очень. Но знаем, в чем нам надо прибавлять, над чем работать. И я уверен, что с этим тренерским штабом и футболистами мы будем двигаться к новым высотам.
— В последние четыре года, когда Леонид Федун перестал быть владельцем «Спартака», его жена Зарема Салихова, фактически руководившая клубом несколько лет, зачастую выдавала ернические и уничижительные комментарии по работе новых руководителей, как только случались какие-либо неудачи. Некоторые лояльные ей журналисты и блогеры постоянно делали сравнения, доказывая, что до 2022 года всё было гораздо лучше. Есть ощущение, что этой победой в Кубке удалось всем им что-то доказать?
— У меня точно нет! (Улыбается.).
Алексей Фомин