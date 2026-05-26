Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Мы сильно задолжали болельщикам — начинаем возвращать долги»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов оценил эффект от изменений в тренерском штабе в сезоне-2025/26.
"Было очень важно убедиться в том, что сделан правильный выбор главного тренера, что изменения на тренерском мостике вообще были правильные. Мы в этом убедились еще на зимних сборах. Дальше были не очень удачные матчи. Были даже очень неудачные. Но тем не менее мы двигались поступательно. Наверное, это самое главное.
После выигрыша Кубка все понимают, что это только первый шаг. И впереди новые цели. Мы сильно задолжали болельщикам — начинаем возвращать долги«, — цитируют Некрасова “Известия”.
В январе 2026 года «Спартак» возглавил испанский тренер Хуан Карседо. Команда заняла четвертое место в таблице чемпионата России (52 очка после 30 матчей) и завоевала Кубок России.
