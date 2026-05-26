Гендиректор «Спартака» Некрасов — о сезоне-2025/26: «Четыре с плюсом по пятибалльной шкале»

«Четыре с плюсом по пятибалльной шкале. Как раз пятерку не могу поставить, поскольку оказались без медалей чемпионата, хотя очень хотели взять бронзу и могли это сделать в последнем туре. Но победа в Кубке дает повод положительно оценить сезон. И главное, есть понимание, куда двигаться дальше. Да, в этом сезоне были у нас хорошие матчи и не очень. Но знаем, в чем нам надо прибавлять, над чем работать. И я уверен, что с этим тренерским штабом и футболистами мы будем двигаться к новым высотам», — цитируют Некрасова «Известия».