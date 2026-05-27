Замены по традиции: провалившие сезон клубы РПЛ начали кадровую перестройку

Сезон РПЛ завершился совсем недавно, однако в некоторых клубах уже начались тренерские перестановки. Новым наставникам предстоит быстро познакомиться с командами и подготовить их к старту следующего чемпионата. Рассказываем, где кадровые решения уже приняты, а где вопрос о главном тренере остается открытым.
Немецкое возвращение
22 мая, спустя пять дней после завершения чемпионата РПЛ, московское «Динамо» объявило об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера «в связи с истечением срока контракта». 48-летний российский специалист подхватил бело-голубых в ноябре 2025 года, после ухода Валерия Карпина. Тогда Гусев был исполняющим обязанности главного тренера. В конце декабря руководство «Динамо» утвердило его в должности полноценного главного тренера на срок до конца сезона.
С Гусевым результаты «Динамо» стали значительно лучше, чем при Карпине. На зимнюю паузу бело-голубые уходили десятыми в турнирной таблице РПЛ, а по итогам сезона стали седьмыми. За 15 матчей в чемпионате под руководством Гусева «Динамо» одержало восемь побед, четыре раза сыграло вничью и три раза проиграло, забив 29 мячей и пропустив 17. Итого: 28 очков из 45 итоговых — больше, чем при Карпине.
Пожалуй, единственный «провал» Гусева — поражение от «Краснодара» по сумме двух матчей в финале Пути РПЛ Кубка России. И то, в серии пенальти ответной встречи, после домашних 0:0. Цель «завоевать трофей» не была достигнута. А между прочим, «Динамо» не радовало своих болельщиков какими-либо значимыми достижениями аж с 1995 года — тогда бело-голубые как раз выиграли Кубок России. 31 год без трофеев — довольно много для клуба с такой богатой историей.
Исправлять ситуацию доверили 47-летнему Сандро Шварцу, подписавшему контракт с «Динамо» на три года — до лета 2029-го. Любопытно, что это уже второй заезд немца в Петровский парк: ранее он возглавлял московский клуб с октября 2020 года по июнь 2022-го. При нем команда одержала 32 победы в 57 матчах.
Со Шварцем «Динамо» пережило довольно приятный этап в своей истории: по итогам сезона-2021/22 команда впервые с 2008 года завоевала медали чемпионата, повторив достижение 14-летней давности (бронза), а также дошла до финала Кубка России, что произошло впервые за 10 лет. Именно при Шварце в основе «Динамо» заиграли Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев, Александр Кутицкий и Арсен Захарян.
С приходом Шварца произошли изменения и в тренерском штабе «Динамо». Ассистентом Сандро будет 44-летний немец Волкан Булут, работавший со Шварцем и при первом заходе в «Динамо», а также в берлинской «Герте» и американском «Нью-Йорк Ред Буллз». А вот помогавшие Гусеву Юрий Жирков и Роман Шаронов покинули команду. Не исключено, что они снова воссоединятся, если Гусев найдет себе новый клуб в ближайшее время.
«Акрон» ищет замену Тедееву
«Акрон» не без труда сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон. Да еще и ценой увольнения главного тренера.
По ходу весенней части чемпионата клуб из Тольятти регрессировал от крепкого середняка до претендента на прямой вылет в Первую лигу. За 12 матчей — всего одна победа (1:0 над «Балтикой» в гостях), и целых восемь поражений при трех ничейных исходах.
В последнем, 30-м, туре «Акрону» необходимо было побеждать, чтобы обезопасить себя от зоны стыков. А тут еще и принципиальный соперник — самарские «Крылья Советов», географический сосед. «Акрон» потерпел фиаско, «сгорев» в дерби 1:4, пропустив все мячи в первом тайме, и добавил себе головной боли в виде переходных матчей.
Поражение от «Крыльев» стало приговором для Заура Тедеева, возглавлявшего тольяттинцев с декабря 2023 года. На стыковые матчи с волгоградским «Ротором» руководство клуба назначило Мурата Искакова, входившего в штаб Тедеева. И не прогадало: по сумме двух матчей «Акрон» выиграл 2:1, и тем самым сохранил прописку в «элите» на следующий сезон.
На данный момент нет подробностей о будущем Искакова в «Акроне», хотя опыт работы главным тренером у него уже был: в «Тамбове» и курском «Авангарде». А до сотрудничества с Тедеевым Мурат был помощником Владимира Федотова в «Сочи» и ЦСКА. А тем временем Тедеева СМИ сватают в «Пари НН», вылетевший по итогам сезона в Первую лигу.
Игдисамов — почти главный тренер ЦСКА
После весеннего провала швейцарца Фабио Челестини, отправленного в отставку 4 мая, руководство ЦСКА доверило остаток сезона 39-летнему Дмитрию Игдисамову. Он входил в штаб Челестини, а всего в системе армейского клуба пребывает с 2019 года.
Эмоциональная встряска путем тренерской перестановки хоть немного, но помогла ЦСКА завершить сезон более-менее достойно. Да, не получилось пройти «Спартак» в финале Пути регионов, зато в РПЛ армейцы одержали две победы в двух матчах, завершив сезон на пятом месте (на момент ухода Челестини ЦСКА был шестым).
С высокой долей вероятности Игдисамов начнет новый сезон в качестве полноценного главного тренера ЦСКА. О подобных планах клуба уже сообщал «Чемпионат», а еще косвенно Дмитрия «утвердил»… владелец «Акрона» Павел Морозов. В интервью «Матч ТВ» функционер подтвердил интерес к Игдисамову, но отметил, что «для ЦСКА правильное решение назначить его главным». Так что, скорее всего, официальное утверждение Игдисамова в роли главного тренера ЦСКА на будущий сезон — вопрос времени.
Алексей Михайлов