«У всех кризис в экономике, и нас он стороной не обошел»

— Мы очень расстроились тому, что настолько тяжело удержались в РПЛ. Было сейчас даже дежавю с переходными матчами двухлетней давности с «Уралом», когда мы выходили в Премьер-лигу. Мы тоже выиграли 2:0 выездной матч, а потом проиграли в Жигулевске 1:2. Была очень нервная концовка. Теперь в играх с «Ротором» история повторилась с той лишь разницей, что теперь мы выступали как клуб РПЛ. Очень сильно из-за этого переживали — вылетать, безусловно, никому не хочется. Это было бы очень печально. Но, разумеется, в случае вылета делали бы ставку на быстрое возвращение в РПЛ и ставили бы такую задачу.