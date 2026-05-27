«У всех кризис в экономике, и нас он стороной не обошел»

На прошлой неделе российский футбольный сезон завершился Суперфиналом Кубка России и стыковыми матчами за место в премьер-лиге. Одним из главных участников переходных игр стал тольяттинский «Акрон», который после 13-го места в чемпионате и увольнения главного тренера Заура Тедеева сумел сохранить прописку в РПЛ. Команда под руководством исполняющего обязанности главного тренера Мурата Искакова прошла волгоградский «Ротор» благодаря победе 2:0 в гостях, несмотря на домашнее поражение 0:1 в ответной встрече.
Сразу после окончания сезона об уходе из «Акрона» объявил главный бомбардир и самая медийная фигура команды Артем Дзюба. В интервью «Известиям» владелец клуба Павел Морозов подвел итоги сезона, рассказал о поиске нового главного тренера и возможной замене Дзюбе, а также оценил перспективы дальнейшего финансирования команды и строительства стадиона в Тольятти, из-за отсутствия которого «Акрон» пока принимает соперников в Самаре.
— Какую оценку поставите клубу за прошедший сезон?
— Знаете, наверно, по пятибалльной шкале поставлю три с минусом.
— Почему сезон выдался таким нервным для «Акрона»?
— Набор факторов сказался. Психологический — речь о втором сезоне, о котором все говорят, что в нем играть сложнее, чем в первый. Безусловно, отсутствие качественного усиления — трансферные провалы действительно были, то есть системно мы не усилились. Ну и, конечно, когда ты проигрываешь несколько матчей подряд, то попадаешь в психологическую яму и находишься на дне. А со дна выбираться уже достаточно сложно.
— С Дзюбой как попрощались после ответного матча с «Ротором»?
— Хотели ему устроить минуту прощания, но, к сожалению, всё пошло не по плану. Немножко не успели попрощаться с ним на стадионе, как планировали. У нас игроки быстро ушли с поля, мы не успели включить на экране стадиона ролики. У нас было заготовлено несколько прощальных роликов, которые мы хотели показать.
— В будущем «Акрону» нужен будет футболист, близкий Дзюбе по спортивному уровню, статусу и медийности? Или клуб уже перерос такую необходимость?
— Понятно, что в любом случае в раздевалке должен быть какой-то опытный игрок. Мотиватор, который может сказать речь, зарядить, подбодрить футболистов, особенно молодых. Такого плана игрок нужен, но я не думаю, что это должен быть возрастной футболист, который придет в «Акрон» ненадолго.
— Как его будете искать? Приобретете со стороны кого-то сильно моложе Дзюбы или попробуете вырастить из нынешней молодежи «Акрона»?
— У нас сейчас будет новый главный тренер. Будем пересобирать команду, частично усиливать. Задача у клуба — не усреднить состав, а усилить его. В прошедшем сезоне не получилось это сделать — будем пытаться в следующем. К сожалению, воспитанники нашей академии, на которых мы делаем огромную ставку, пока не подросли. Но думаю, через год-два усиление будет в том числе и за счет них.
— Сколько сейчас человек составляет шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Акрона»?
— Я знаю трех человек, но в шорт-листе их может быть побольше. Побольше — это те, кого мы успеваем на ходу обсуждать с генеральным директором клуба. Там, возможно, фамилий шесть-семь есть.
— Иностранцы есть в этом списке?
— Конечно.
— Из ближнего зарубежья или из Европы тоже?
— Есть разные. Есть и европеец, и люди не из ближнего зарубежья, но из братских нам стран.
— В СМИ появлялись фамилии Дмитрия Игдисамова и Игоря Осинькина. Это имеет под собой почву?
— Игдисамов мог бы быть хорошим вариантом, но нет смысла обсуждать, поскольку я думаю, что ЦСКА его продлит. Игоря Витальевича в нашем шорт-листе нет.
— Владимир Федотов есть?
— Нет.
— Выступление в РПЛ гарантирует даже занявшему последнее место клубу отчисление в его бюджет более 300 млн рублей с нынешнего ТВ-контракта между лигой и «Матч ТВ». Если бы «Акрон» сейчас вылетел в Первую лигу, насколько без этого бонуса были бы готовы финансировать команду настолько, чтобы быстро вернуться в Премьер-лигу?
— Мы очень расстроились тому, что настолько тяжело удержались в РПЛ. Было сейчас даже дежавю с переходными матчами двухлетней давности с «Уралом», когда мы выходили в Премьер-лигу. Мы тоже выиграли 2:0 выездной матч, а потом проиграли в Жигулевске 1:2. Была очень нервная концовка. Теперь в играх с «Ротором» история повторилась с той лишь разницей, что теперь мы выступали как клуб РПЛ. Очень сильно из-за этого переживали — вылетать, безусловно, никому не хочется. Это было бы очень печально. Но, разумеется, в случае вылета делали бы ставку на быстрое возвращение в РПЛ и ставили бы такую задачу.
— Текущая ситуация в мировой и российской экономике позволяет вашему холдингу чувствовать себя настолько уверенно, чтобы финансировать футбольный клуб в прежних объемах?
— В прежних не прежних, но финансирование продолжится. Мы частная компания, производственный холдинг. А производственные холдинги, производственные предприятия сейчас очень сильно хромают. У всех кризис в экономике. Нас он стороной не обошел. Нам тоже сложно. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее и как холдинг, и как футбольный клуб. Поэтому никаких планов жестко секвестировать бюджет, но и, наверно, глобально увеличивать мы его тоже не будем.
— Есть ли понимание возможностей построить в Тольятти стадион, соответствующий РПЛ?
— Конечно. Какой владелец футбольного клуба не мечтает о собственном стадионе? И какой город об этом не мечтает? Мы хотим его построить, но тут нужно вернуться к вашему предыдущему вопросу про кризис в экономике, про состояние производственного холдинга. Всё непросто, поэтому сейчас сделали большую ставку на строительство собственной академии. В данный момент очень активно строим — до конца этого года возведем новый корпус площадью в 2,5 тыс. кв. м. Сейчас восстанавливаем базу. У нас в планах появление там шести футбольных полей — трех из них в этом году. Также ремонтируем административно-бытовой корпус. Так что сосредоточились на академии и базе. Стадион тоже в планах есть, но пока не хотелось бы называть конкретных сроков. Надеюсь, что в среднесрочной перспективе.
— Место под стадион в Тольятти уже присмотрено?
— Бывший стадион «Торпедо» вместимостью 18 тыс. зрителей. Он очень старенький, аварийный. Когда дойдут руки и появятся деньги, мы его полностью снесем и построим новый стадион.
Алексей Фомин