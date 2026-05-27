Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
П1
1.94
X
3.55
П2
4.35
Футбол. Товарищеские матчи
28.05
Египет
:
Россия
П1
2.77
X
3.27
П2
2.56
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Непомнящий назвал лучшего игрока ЦСКА в сезоне-2025/26: «Безоговорочно»

Бывший тренер ряда российских клубов и экс-советник ЦСКА Валерий Непомнящий назвал центрального полузащитника Матвея Кисляка лучшим футболистом армейцев в сезоне-2025/26.

Источник: pfc-cska.com

"Кисляк — безоговорочно лучший игрок ЦСКА в сезоне. Я согласен, что весной он был не такой, как осенью, но дело не в спаде. Повысилась конкуренция в каждом матче, есть напряжение в каждую минуту. Игра Кисляка была не такой яркой, но она не поблекла. Он был полезен, выигрывал единоборства. Просто уровень сопротивления повысился. Поэтому проявлять себя тяжело.

Даже лучший игрок чемпионата Кордоба был весной не таким ярким, каким он был осенью. К тому же к лидерам команд есть пристальное внимание со стороны соперников. Тренеры готовятся играть против них«, — цитирует Непомнящего “Советский спорт”.

В прошедшем сезоне 20-летний Кисляк провел за ЦСКА 42 матча, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.