Дмитриев: «Спартак» способен бороться за чемпионство в РПЛ, 100 процентов"

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев прокомментировал победу над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России.
— Всегда мечтал выиграть со «Спартаком» трофей. И вот это впервые получилось, — цитируют «Известия» Дмитриева. — Очень напряженный матч, равная игра. Но мы оказались чуть лучше. Счастье непередаваемое. Большая благодарность нашим болельщикам за поддержку. Мы всё это делали ради них.
— Теперь нужно обязательно ставить задачу бороться за победу в чемпионате России в следующем сезоне?
— Не знаю, это не я задачи ставлю. Но, конечно, очень хотелось бы выиграть чемпионат. Будем стараться это сделать.
— Нынешний «Спартак» способен на это?
— Конечно, 100 процентов. У нас хорошая команда, хороший тренерский штаб. Считаю, что мы способны на многое, можем бороться за самые высокие места.