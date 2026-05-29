«Готовится трансферная бомба». Сперцян может уйти из «Краснодара»: есть предложение от топ-клуба Саудовской Аравии

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян может покинуть команду.

Источник: Sport24

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая сообщил, что по 25-летнему полузащитнику поступило предложение от топ-клуба Саудовской Аравии.

«Сорока на хвосте принесла готовящуюся трансферную бомбу. Наш чемпионат может покинуть один из самых ярких игроков чемпионата России Эдуард Сперцян. Есть предложение с Ближнего Востока, конкретно из Саудовской Аравии, еще конкретнее — из топ-3 клуба Саудовской Аравии. Эдику финансовые условия подходят, осталось согласовать все с “Краснодаром”. Учитывая, что нет суммы выхода, все ждут решения Сергея Николаевича Галицкого. Слух такой, что, если Эдик захочет, Сергей Николаевич отпустит его в благодарность за проведенное в “Краснодаре” время. Так что ждем развязки», — сказал Гурцкая на видео, опубликованном в телеграм-канале «Это футбол, брат!».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сперцяна в 25 млн евро.

Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
