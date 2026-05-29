«Готовится трансферная бомба». Сперцян может уйти из «Краснодара»: есть предложение от топ-клуба Саудовской Аравии

«Сорока на хвосте принесла готовящуюся трансферную бомбу. Наш чемпионат может покинуть один из самых ярких игроков чемпионата России Эдуард Сперцян. Есть предложение с Ближнего Востока, конкретно из Саудовской Аравии, еще конкретнее — из топ-3 клуба Саудовской Аравии. Эдику финансовые условия подходят, осталось согласовать все с “Краснодаром”. Учитывая, что нет суммы выхода, все ждут решения Сергея Николаевича Галицкого. Слух такой, что, если Эдик захочет, Сергей Николаевич отпустит его в благодарность за проведенное в “Краснодаре” время. Так что ждем развязки», — сказал Гурцкая на видео, опубликованном в телеграм-канале «Это футбол, брат!».