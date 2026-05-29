Кордоба делает РПЛ солиднее и ярче. Будем болеть за Джона на ЧМ-2026

Джона Кордобу можно любить за его крутые футбольные качества, за харизму, за пламенные речи в раздевалке, после которых хочется самому выйти и разорвать соперника. За то, как закрывал в Лужниках от камер провалившегося на финише сезона партнера Боселли, наконец. Можно ненавидеть за постоянные апелляции к судьям и трибунам, за нервные реакции, за поиск заговоров против «Краснодара» и Джона лично. Но факт остается фактом: Кордоба — лучший футболист РПЛ. Причем второй год подряд, а это уже показатель особого качества и стабильности.
Самое главное признание — от коллег-футболистов, которые в своем опросе с большим преимуществом отдали предпочтение колумбийцу. От тех, кто может в очной борьбе оценить силу соперника, кто пытается отобрать мяч, оттереть корпусом, отбить удар. Впрочем, думаю, и у болельщиков возражений быть не должно — Кордоба действительно номер один в нашем чемпионате. Он делает его солиднее и ярче. И в свои 33 года уверенно становится лучшим бомбардиром РПЛ. Кстати, старше него с этим достижением никого в России не было. У Джона 17 голов, дальше Батраков и Хиль — по 13.
Влияние колумбийца на игру «Краснодара» огромно. И стоило ему получить повреждение в суперфинале Кубка, уйти из-за этого в тень, как «быки» мгновенно поблекли, по игре «Спартак» больше заслуживал победы в основное время.
«Краснодар» этой весной на самом финише уступил оба титула, но в этом нет вины Кордобы. Он сражался как лев и сделал все возможное. И его звание лучшего футболиста РПЛ сомнений не вызывает. Но сезон для Джона еще не завершен. Он поедет на ЧМ-2026, а мы за колумбийца поболеем персонально. За пять лет в России Кордоба уже стал своим.
Константин Алексеев