«После “Динамо” понимали: у нас один процент на чемпионство». Кордоба — о Галицком, Сперцяне и Роналду

— Джон, поздравляем с победой в голосовании за лучшего игрока сезона! Приятно снова стать первым?
— Благодарю коллег и игроков, которые выбрали меня лучшим. Конечно, приятно, что обо мне такого мнения. Но ничего этого бы не было без моих партнеров. Спасибо «Спорт-Экспрессу», что проводят такое интересное голосование. Это дает дополнительную мотивацию, чтобы продолжать побеждать.
— А ты считаешь себя лучшим в прошедшем сезоне?
— Не люблю себя оценивать. Это должны решать другие футболисты. У всех могут быть разные критерии, свое мнение.
— Какое настроение после сезона? «Краснодар» был очень близок ко второму чемпионству, но его не случилось…
— Мы должны быть счастливы, потому что мы проделали качественную работу на протяжении всего чемпионата. Что бы ни говорили вокруг, мы смотрим только на те вещи, которые происходят внутри нашей команды. Поэтому повторюсь: мы должны быть рады! Несколько лет подряд боремся за титул, становимся лучше.
— То есть вы довольны итогами чемпионата?
— Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят… Но если о них говорить, то все равно ничего не поменяется.
Все в «Краснодаре» здорово потрудились. Прошлого не вернуть, ничего не изменить. Поэтому нужно радоваться, что мы проделали такую восхитительную работу.
— Успели проанализировать причины такого результата «Краснодара»?
— Могу назвать много вещей, но опять же — ничего не поменяется. Все останется как есть. Скажу лишь, что я горжусь своими партнерами. А сейчас нужно подготовиться к чемпионату мира.
— Сказав, что «ничего не изменится», ты имеешь в виду судейство?
— Не хочу об этом говорить. Все уже позади, в прошлом. Мы должны это просто принять. Второе место мы выиграли — благодарю болельщиков за поддержку, это было впечатляюще. Надеюсь, и дальше они будут заполнять стадион.
— После победы над «Оренбургом» Сергей Галицкий произнес трогательную речь в раздевалке…
— Президент на протяжении всех этих лет поддерживает команду, меня. За эти годы удалось узнать его получше. Он эмоциональный человек, который говорит то, что чувствует. Для всех нас здорово, когда есть признание от владельца «Краснодара». В такие моменты его посылы очень важны. Галицкий отметил нашу работу — это очень ценно для каждого.
— Для тебя сложно смириться с поражениями?
— Никому не нравится проигрывать. Мне в том числе. Но если такое случается, то я делаю все, чтобы вернуться к победам. Ничего плохого в поражениях нет, если ты работаешь над тем, чтобы стать лучше.
В России есть хорошие судьи. Не нужно думать плохо про всех
— В какой момент было эмоционально тяжелее — после «Динамо» или после «Оренбурга»?
— После «Динамо». Сто процентов! Мы понимали, куда все идет… У нас оставался один процент на чемпионство.
— При этом в матче с «Динамо» у «Краснодара» были супершансы — но ими не воспользовались.
— Да, мы проиграли. Заслуживали большего, у нас были моменты. Иногда такое случается, когда ничего не залетает. «Динамо» создало два шанса — и ими воспользовалось.
— Была хотя бы минимальная надежда на последний тур?
— Один процент. Мы знали, что будет тяжело.
— После одного из матчей «Спартака» спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао публично призвал судей уважать его клуб. Нет желания сказать что-то подобное?
— Нет, потому что, как я уже сказал, ничего не изменится. Но я хотел бы подчеркнуть, что в России есть очень хорошие судьи. Поэтому не нужно думать плохо про всех арбитров.
Сперцян — наш лидер. Без него будет тяжелее
— В этом сезоне обострилось ваше противостояние с ЦСКА. Нет ощущения, что вы стали настоящими врагами?
— Мне нечего сказать о ЦСКА.
— Но разве армейцы не вызывают особых эмоций?
— Был один неприятный эпизод, связанный с ними. Но больше мне сказать нечего. Только то, что приезжать на игры в Москву в принципе непросто. Здесь команды хорошо подготовлены. Все матчи с большими командами — ЦСКА, «Динамо», «Спартаком», «Локомотивом» — нечто особенное.
— Есть вероятность, что Эдуард Сперцян больше не сыграет за «Краснодар». Он перерос уровень РПЛ?
— Мы с ним это не обсуждали. Уезжать или нет — решать только ему. Это его выбор. Советы давать можно, но он в состоянии разобраться сам. Он знает о своих данных, на что он способен.
— Можешь представить «Краснодар» без Сперцяна?
— Нам, конечно, будет тяжелее. Это наш лидер. Но мы — команда. Если уйду я, то тоже многое поменяется. Но команду все равно перестроят и пересоберут.
— Ты сказал про подготовку к чемпионату мира. С каким настроем едешь на турнир?
— Мне 33 года. И это мой первый и, возможно, единственный ЧМ… Поэтому буду очень мотивирован! Я уже был в США, когда проходил Кубок Америки, — и мы в финале проиграли Аргентине…
— У вас в группе Португалия — есть шанс сыграть против Криштиану.
— Сейчас я сконцентрирован на первом матче — против Узбекистана. У меня в жизни уже была возможность сыграть и против Месси, и против Роналду. Но, конечно, встреча с Португалией — особенная.
— У Колумбии хорошие шансы на плей-офф?
— Да! Главное — отнестись к играм с максимальной серьезностью и концентрацией. И получить удовольствие.
— В окончательном списке сборной не оказалось Джона Дурана. Это топ-игрок?
— Когда я его видел в сборной, то сразу обратил внимание на его отличные данные. Да и в «Астон Вилле» он был очень хорош…
— Почему он тогда не заиграл в «Зените»?
— У меня нет ответа.
— Все в России подумали, что он просто ленился.
— Возможно, дело в стереотипах или ожиданиях от российского футбола, которые в итоге не оправдались. Только приехав сюда, каждый может убедиться, насколько сложно играть в РПЛ.
— На чемпионате мира могли бы сыграть и Матвей Сафонов, и Станислав Агкацев…
— Оба очень сильные вратари. Мне жаль, что они не сыграют на этом турнире. Но надеюсь, что их время придет.
— У Сафонова впереди еще финал Лиги чемпионов.
— Буду смотреть игру и поддерживать Матвея. Но знаете, мне также хотелось бы увидеть Стаса на таком уровне. Потому что-то, что он показывает сейчас, — просто невероятно! Надеюсь, ему выпадет эта возможность.
— Ты тренировался и с Матвеем, и со Стасом. Кто сильнее?
— Не люблю все эти сравнения. Конечно, мнение у меня есть, но было бы слишком эгоистично его озвучить — я все-таки знаком и с Матвеем, и со Стасом. Поэтому повторюсь: я бы очень хотел увидеть Агкацева на том же уровне, на котором сейчас играет Сафонов.
Артем Бухаев, Дмитрий Барулев