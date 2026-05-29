Лучший игрок РПЛ по версии «Сочи»: Кордоба — первый, Сперцян — второй

«СЭ» определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам опроса всех клубов РПЛ в сезоне-2025/26. По 11 игроков каждой из 16 команд называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.
В анкетах футболистов «Сочи» больше всего баллов набрали футболисты «Краснодара»: вне конкуренции — форвард Джон Кордоба, второй — полузащитник Эдуард Сперцян. При этом нападающий получил четыре первых места, хавбек — два.
Кордоба стал лучшим бомбардиром чемпионата — 17 голов в 28 матчах (все мячи — с игры). Сперцян стал лучшим ассистентом и первым по «гол плюс пас» — 16 передач и 29 результативных действий в 30 матчах.
Лучшим футболистом РПЛ-2025/26 стал Кордоба, Сперцян занял второе место.