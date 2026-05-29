Лучший игрок РПЛ по версии «Пари НН»: Кордоба — вне конкуренции

«СЭ» определил лучшего футболиста чемпионата России по итогам опроса всех клубов РПЛ в сезоне-2025/26. По 11 игроков каждой из 16 команд называли свои тройки. За первое место в анкетах начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.
В анкетах футболистов «Пари НН» больше всех баллов набрал форвард «Краснодара» Джон Кордоба. Второе место по популярности разделили полузащитники Эдуард Сперцян («Краснодар») и Алексей Батраков («Локомотив»).
Кордоба получил семь первых мест из одиннадцати в анкетах футболистов «Пари НН». Батракова называли первым дважды, еще по разу — форварда «Балтики» Брайана Хиля и полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.
Лучшим футболистом РПЛ-2025/26 стал Кордоба, Сперцян занял второе место.