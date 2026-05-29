Газизов — о Дзюбе в махачкалинском «Динамо»: «Ничего не отрицаем, но и не подтверждаем»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал возможность перехода нападающего Артема Дзюбы в команду.

Источник: РИА "Новости"

«Приглашение Дзюбы в Махачкалу? Артем — футболист большого плана. Даже не может быть обсуждений, кто он в профессиональном и человеческом плане. Но у каждого клуба есть своя стратегия. Если берешь таких футболистов, нужно идти по ней.

Уровень Дзюбы неоспорим — он топовый футболист для России. Мы видели, что в “Акроне” Дзюба играл решающую роль не только на поле, но и за его пределами. Его приглашение надо обдумать вместе со всеми, в том числе и с Артемом. Мы ничего не отрицаем, но и не подтверждаем», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

В прошедшем сезоне Дзюба выступал за «Акрон». Он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Отметим, что по окончании сезона он покинул тольяттинскую команду.