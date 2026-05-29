Круговой рассказал, как попрощался с Челестини: «Я очень благодарен Фабио»

В начале мая Челестини был уволен из ЦСКА, проработав в России менее года.
— Как ты попрощался с Фабио Челестини?
— Хорошо. Была теплая встреча. Поблагодарили, поговорили. Я очень благодарен ему за то, что он дал мне и раскрыл меня на новой позиции. Можно сказать, доверился мне, когда я попросил, чтобы он поставил меня выше. Я благодарен ему, желаю только удачи и успехов, где бы он ни оказался, — заявил Круговой в интервью «Матч ТВ».
В минувшем сезоне 28-летний Данил Круговой провел за ЦСКА 43 матча, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 5 миллионов евро.