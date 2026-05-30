Судья Фролов правильно засчитал гол «Урала» в стыковом матче с махачкалинским «Динамо»

На пятой минуте встречи главный арбитр Антон Фролов засчитал гол Миро, хотя на повторах не было видно, пересек ли мяч линию ворот «Урала». Екатеринбургский клуб обратился в ЭСК по этому эпизоду.
«Судья правильно засчитал взятие ворот команды “Урал”. Ни один из ракурсов, имеющихся в распоряжении комиссии, включая ракурсы ВАР, не предоставляет возможности определить было ли взятие ворот или нет. По этой причине у комиссии нет оснований признать ошибочным решение ассистента засчитать гол», — говорится в решении ЭСК, опубликованном на сайте РФС.
Махачкалинское «Динамо» набрало 26 очков завершило сезон-2025/26 на 14-м месте РПЛ. Команда из Дагестана обыграла «Урал» в стыковых матчах (1:0, 2:0) и следующий сезон проведет в элитном дивизионе чемпионата России.
«Урал», который занял третье место в лиге PARI с 61 очком, не смог повыситься в классе.