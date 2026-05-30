Дзюба не исключил возвращения в «Спартак»

Лучший бомбардир в истории российского футбола заявил, что если он понадобится «Спартаку», то точно не испортит там картину.

Источник: РБК Спорт

Бывший футболист сборной России Артем Дзюба не исключил возвращения в московский «Спартак». Слова 37-летнего форварда приводит «Матч ТВ».

По окончании нынешнего сезона форвард объявил об уходе из тольяттинского «Акрона». При этом карьеру он завершать не собирается.

«Все может быть, время покажет. Если понадоблюсь, то точно не испорчу картину. “Спартак” — не чужой мне клуб, я начинал там карьеру», — сказал Дзюба.

«Спартак» в нынешнем сезоне стал обладателем Кубка России. В январе команду возглавил испанец Хуан Карлос Карседо. «Соглашусь, что не особо сначала верил, что [у Карседо] получится. Все познается в результате. Кубок России сложнее выиграть, чем Лигу чемпионов, как мы смеемся в кулуарах», — добавил Дзюба.

По словам Дзюбы, «Спартаку» не хватает центрального нападающего. «Я не намекаю на себя, но нужен форвард, который будет забивать 15−20 голов за сезон», — отметил он.

В составе «Спартака» Дзюба, лучший бомбардир в истории российского футбола, играл в 2006—2015 годах. С командой он трижды стал серебряным призером чемпионата России (2006, 2007, 2012).

Форвард играл за «Акрон» с 2024 года. В 52 матчах он забил 18 голов и сделал 12 результативных передач.

Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе «Зенита», трехкратным обладателем Кубка страны и четырехкратным — Суперкубка.

Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше