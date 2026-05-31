Быстров: «Если “Краснодар” получит предложение от “Барселоны” — Агкацев уйдет. Он великолепно играет»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» оценил перспективы вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева.
— Станислав Агкацев может дотянуть до уровня Сафонова?
— У нас прекрасные вратари. И Стас — один из лучших вратарей чемпионата России. Если будет продолжать работать, не поймает звездную болезнь, у него все может получится.
— Кордоба хочет увидеть Агкацева на этом же уровне. А вы?
— Стас великолепно играет в «Краснодаре». Если поступит предложение от «Барселоны», его рассмотрят — и Агкацев уйдет. Это касается любого топ-клуба.
В субботу, 30 мая, парижане в финале турнира обыграли «Арсенал» (1:1, пенальти 4:3) и завоевали трофей второй сезон подряд.
Сафонов стал первым россиянином, вышедшим в стартовом составе в финале Лиги чемпионов, и первым двукратным победителем турнира из России.
