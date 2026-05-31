Глушаков: «Мне вообще все равно на разговоры про Дзюбу и “Спартак”. Почему бы меня не вернуть в клуб?»

Я разве уходил из «Спартака» в другой клуб за трофеями или деньгами? Нет! Все поняли ошибку, когда я уходил. Вся история была из‑за агентской истории, устроили там Санта‑Барбару. И, возможно, некоторые болельщики пошли на поводу у агентов или им заплатили, чтобы они что‑то говорили про меня. Спустя время все понимают это«, — цитирует Глушакова “РБ Спорт”.