Футбол. Товарищеские матчи
завершен
США
3
:
Сенегал
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Германия
4
:
Финляндия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чехия
2
:
Косово
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
4
:
Иордания
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Мексика
1
:
Австралия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Япония
1
:
Исландия
0
П1
X
П2

Семин признан лучшим футбольным тренером России XXI века

«Спорт-Экспресс» провел масштабное голосование «Лучший футбольный тренер России XXI века». В нем участвовали 50 человек — как наши журналисты и представители других ведущих СМИ, так и комментаторы «Матч ТВ» и Okko.

Источник: Спорт-Экспресс

Каждый участник опроса должен был назвать свой топ-10, отдельно оговаривалось, что достижения тренера до 1 января 2001 года не учитываются. За первое место специалист получал 10 баллов, за второе — 9 и так далее (соответственно, за десятое — 1). Затем все очки суммировались в общую таблицу. За иностранных тренеров вроде Гуса Хиддинка или Дика Адвоката по условиям проекта голосовать было нельзя, в отличие от тренеров, родившихся в СССР, таких как Курбан Бердыев или Виктор Гончаренко.

Первое место в опросе занял Юрий Семин, легенда «Локомотива», который трижды выигрывал с клубом чемпионат России, шесть раз Кубок страны (трижды — в этом веке), а также выходил с железнодорожниками в плей-офф Лиги чемпионов. Семина поставили на первое место 18 из 50 участников опроса, а в тройку он попал в 45 случаях.

Второе место у Валерия Газзаева, который к трем чемпионствам и четырем Кубкам России с ЦСКА добавил первый российский еврокубок — Кубок УЕФА в 2005 году. Он немного проиграл Семину по первым местам в голосовании (15), а в тройке его называли 44 раза.

На третьем месте Курбан Бердыев, который дважды сделал чемпионом «Рубин» и брал серебро с «Ростовом». У Бердыева 6 первых мест в опросе и 15 — в топ-3.

Также в итоговую десятку попали Сергей Семак (3 первых места), Станислав Черчесов (4), Леонид Слуцкий (0), Олег Романцев (4), Мурад Мусаев (0), Валерий Карпин (0) и Владимир Валентинович Федотов (0) (на 14-й позиции — Владимир Григорьевич Федотов).

Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
