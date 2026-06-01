«Спартак» объявил об уходе Никиты Чернова

Летом у 30-летнего футболиста истекает контракт со «Спартаком». В прошедшем сезоне он на правах аренды выступал за «Крылья Советов».
«Благодарим Никиту за время, проведенное в “Спартаке”, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Чернов перешел в «Спартак» из «Крыльев» в 2022 году. Он провел за красно-белых 80 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи. Также футболист выиграл со «Спартаком» Кубок России и стал бронзовым призером РПЛ.
Защитник является воспитанником ЦСКА.