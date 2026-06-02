Запрос на команду-династию: ЦСКА утвердил 39-летнего Игдисамова главным тренером

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА утвердил 39-летнего Дмитрия Игдисамова, работавшего долгое время в академии, на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом подписан на два сезона с возможностью продления еще на два.
Для Игдисамова ЦСКА является первым опытом работы главным тренером. 4 мая он стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Фабио Челестини. Под руководством российского специалиста армейцы обыграли «Пари НН» (2:1) и московский «Локомотив» (3:1) в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ), а также уступили в дебютном матче тренера столичному «Спартаку» в финале «пути регионов» Фонбет — Кубка России (0:1).
Игдисамов находится в системе ЦСКА с 2019 года. До этого он работал в академии казанского «Рубина». В ЦСКА он тренировал команды игроков до 16 и 17 лет и «молодежку». В 2024 году армейцы выиграли Молодежную футбольную лигу, а в следующем году завоевали серебряные медали. У ЦСКА не заладилось после возобновления сезона, поэтому Игдисамова уже в конце марта перевели в тренерский штаб основной команды.
«Быть тренером ЦСКА — это огромная честь и привилегия. Я хотел бы поблагодарить руководство, команду и болельщиков. Руководство — за предоставленный шанс, доверие, веру в мои идеи и мой штаб, — сказал Игдисамов, комментарий которого приводит пресс-служба армейцев. — Команду — за нашу сплоченную работу и горящие глаза в концовке чемпионата. Многое уже сказано о том, что мне посчастливилось вести наших молодых ребят по их футбольному пути, но и с кем мы только познакомились этой весной, мы сразу нашли общий футбольный язык».
«Я также хочу сказать большое спасибо болельщикам: я слышал вашу поддержку с трибун и получал сотни сообщений в последние недели. Для меня это было очень важно. Не вижу смысла много говорить в преддверии старта нового сезона, все покажет наша работа. ЦСКА — мой дом, и мы сделаем все для процветания армейского клуба», — добавил Игдисамов.
В молодежной команде он работал с Джамалутдином Абдулкадыровым, Матвеем Кисляком и Кириллом Глебовым, последние двое сейчас являются основными футболистами главной команды. Игдисамов уже показал, что рассчитывает на молодежь — в первом же матче со «Спартаком» он доверил место в составе Артему Бандикяну, а Имран Фиров в игре с «Пари НН» оформил гол и ассист, благодаря чему армейцы одержали первую победу под руководством 39-летнего специалиста.
Построение команды-династии
Игдисамов станет первым российским тренером ЦСКА с 2024 года. Тогда команду возглавлял Владимир Федотов, после него в клубе работали серб Марко Николич и швейцарец Челестини. Планка у трех прошлых специалистов очень высокая, каждый из них выиграл хотя бы по одному трофею — Кубок или Суперкубок России.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил решение утвердить Игдисамова на посту главного тренера. «За последние несколько лет мы дважды выиграли Кубок России, два раза становились призерами чемпионата, завоевали Суперкубок России. Однако систематические изменения на тренерском мостике, на наш взгляд, пусть и давали определенный результат, с точки зрения развития клуба больше носили сдерживающий характер, — сказал Бабаев, комментарий которого приводит пресс-служба ЦСКА. — Вместе с болельщиками у нас есть давний запрос на создание команды-династии. За примером далеко ходить не надо: золотая эпоха ЦСКА в новейшей истории связана со славными и продолжительными периодами работы с командой Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого. В футболе, как и в жизни, нельзя что-то с уверенностью планировать, но точно необходимо откровенно делиться ходом наших мыслей».
«Мы убеждены, что специалисты, работавшие с нашей командой последние годы, дали многое для развития как клуба, так и многих футболистов. Тем не менее современные реалии российского футбола, на наш взгляд, предполагают иной путь для планомерного развития команды и клуба. Мы считаем, что пресловутый опыт, о котором часто говорят, — это в первую очередь опыт работы с нашими футболистами, опыт работы в нашем клубе, опыт работы в российском футболе и текущих условиях, опыт в знании друг друга. И для нас сегодня этот опыт гораздо важнее любого другого», — добавил генеральный директор армейцев.
Бабаев рассказал, что у ЦСКА было понимание на плодотворное сотрудничество с Игдисамовым с момента его приглашения в 2019 году. «Не скрою, что еще в 2019 году, когда нам наконец удалось пригласить Дмитрия Игдисамова на работу в академию клуба, у нас было понимание, что вместе мы можем многого добиться. Сегодняшнее назначение Дмитрия Игоревича главным тренером — это ни в коем случае не достижение, но и не начало, а логичное продолжение нашей совместной работы, — отметил Бабаев. — И я считаю, что в новом тренерском штабе нам с Дмитрием Игоревичем удалось собрать воедино точечную экспертизу, знание российского футбола и, безусловно, понимание идентичности ЦСКА».
«Мы подписали контракт по схеме “2+2”, что объясняет наш настрой работать вдолгую. Мы не сомневаемся, что команда, как и в концовке минувшего сезона, поддержит Дмитрия Игоревича и его штаб. И наша задача со стороны клуба — также оказать ему всестороннюю поддержку», — заключил Бабаев.
Изменения в тренерском штабе
В тренерский штаб Игдисамова вошли Виталий Кафанов, Мурат Искаков, Денис Коростиченко, Пэтру Лэзэрэску и бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, чемпион России 2008 года в составе казанского «Рубина» Роман Адамов. Также в штабе остались тренер вратарей Дмитрий Крамаренко и тренер по физической подготовке Игорь Аксенов.
Игдисамов подробно объяснил выбор тренеров в свой штаб. «Я бесконечно благодарен каждому из наших тренеров, с кем мы сплоченно завершили предыдущий сезон. Безусловно, Игорь Аксенов и Дмитрий Крамаренко будут важнейшими членами нашего нового штаба, — сказал Игдисамов. — Вместе с клубом мы четко понимали, какие направления работы нам важно было усилить. И я считаю важным представить наших новых тренеров чуть подробнее. Не нуждается в представлении для болельщиков ЦСКА Мурат Салимович Искаков, который в новом сезоне будет отвечать за линию обороны. Он успешно трудился в штабе Владимира Валентиновича Федотова, и у него сохранены отличные отношения со многими нашими игроками. Я поздравляю Мурата Салимовича с решением задачи в его предыдущем клубе и рад вновь приветствовать такого опытного специалиста в ЦСКА».
«Из молодежной команды в штаб основной команды переходит Денис Владимирович Коростиченко. Ранее он несколько лет работал главным тренером в высшей лиге Узбекистана. В течение прошлого сезона в молодежной команде Денис Владимирович был моим помощником, будет важной частью команды и в будущем сезоне. Виталий Витальевич Кафанов, конечно, также не требует дополнительной презентации: он много лет был старшим тренером в штабе Курбана Бекиевича Бердыева, с 2021 года — тренер сборной России. Вместе с Муратом Салимовичем Искаковым они работали в сборной Казахстана, и такие рабочие сочетания очень важны. Стандартные положения — направление, в котором нам необходимо прибавлять, и мы уверены, что Виталий Витальевич нам в этом поможет», — добавил он.
Также Игдисамов рассказал, почему выбрал Адамова и Лэзэрэску. «Помогать нападающим будет Роман Станиславович Адамов. Вы помните его как чемпиона России в составе “Рубина” и лучшего бомбардира чемпионата. Я же знаю его как начинающего тренера с очень интересными методиками и сильными организаторскими способностями. Активно слежу за его индивидуальной работой с игроками со времен “Строгино” с 2021 года и рад, что Роман Станиславович станет частью штаба», — отметил Игдисамов.
«И я также рад, что вместе с руководством нам удалось убедить присоединиться к нам тренера по физической подготовке Пэтру Лэзэрэску. Пэтру прекрасно знает наш чемпионат, был важнейшим винтиком в успехах команд Дана Петреску и Владимира Федотова. Летние сборы в силу сроков не дают возможностей зимнего периода, однако перед Пэтру с его опытом и знаниями мы ставим очень требовательные задачи», — заключил он.
Хорошие перспективы на долгую работу
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает правильным решение клуба назначить Игдисамова. «Сложно сказать, какие перспективы. Но ЦСКА решил назначить молодого специалиста из системы клуба, он работал со многими футболистами, которые сейчас играют в стартовом составе. Наконец-то российский специалист возглавит ЦСКА, — сказал Газзаев ТАСС. — Я только приветствую это решение, его можно считать правильным. Мне кажется, что это очень важно. Но только время покажет, насколько у него получится. Я за то, чтобы российский специалист возглавлял ЦСКА. Игдисамов работает в премьер-лиге первый год, для него это большой вызов, ведь ЦСКА — это клуб с большими традициями, с серьезными задачами».
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков уверен, что у Игдисамова есть хорошие перспективы на долгую работу в ЦСКА. «Меня радует то, что работать будет российский специалист, что это человек армейский, он себя уже зарекомендовал, готовил очень хороших молодых футболистов для основной команды. Радует, как начал работать в команде, его поведение на тренерской скамейке, грамотные замены. Все это говорит о том, что у него есть хорошие перспективы сохранить свой пост в течение контракта “2+2, — сказал Колосков. — Мне бы этого очень хотелось, это было бы хорошо для него, ЦСКА, российского футбола. Был бы пример другим клубам, что не нужно искать тренеров за рубежом, когда есть свои воспитанники. Поэтому я жду с нетерпением старта чемпионата и хорошей, качественной работы Игдисамова”.
Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. В прошлом сезоне ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице.