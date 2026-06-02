Запрос на команду-династию: ЦСКА утвердил 39-летнего Игдисамова главным тренером

Бабаев рассказал, что у ЦСКА было понимание на плодотворное сотрудничество с Игдисамовым с момента его приглашения в 2019 году. «Не скрою, что еще в 2019 году, когда нам наконец удалось пригласить Дмитрия Игдисамова на работу в академию клуба, у нас было понимание, что вместе мы можем многого добиться. Сегодняшнее назначение Дмитрия Игоревича главным тренером — это ни в коем случае не достижение, но и не начало, а логичное продолжение нашей совместной работы, — отметил Бабаев. — И я считаю, что в новом тренерском штабе нам с Дмитрием Игоревичем удалось собрать воедино точечную экспертизу, знание российского футбола и, безусловно, понимание идентичности ЦСКА».