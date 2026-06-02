Семшов — о назначении Игдисамова: «У ЦСКА будет потерянный сезон»

Бывший футболист «Торпедо», «Динамо» и сборной России Игорь Семшов усомнился в возможности Дмитрия Игдисамова добиться успеха на посту главного тренер ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня стало известно, что ЦСКА утвердил 39-летнего Игдисамова в качестве главного тренера команды, подписав с ним контракт по схеме «2+2».

«У ЦСКА будет потерянный сезон. Клуб в последнее время слишком дергается, у них за три сезона третий или четвертый тренер, нет стабильности. Когда была стабильность, команда боролась за чемпионство. Если не стоит задача выиграть чемпионство или кубок, то Игдисамов — самая лучшая фигура. Я не верю, что ЦСКА в следующем сезоне будет бороться за чемпионство», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

Игдисамов работал в структуре академии ЦСКА с 2019 года. В 2024-м молодежная команда ЦСКА под руководством Игдисамова стала чемпионом МФЛ, а в 2025-м завоевала серебряные медали.