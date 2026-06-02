Футболист «Спартака» Джику пропустит ЧМ из-за травмы

Ранее Джику вошел в предварительную заявку сборной на турнир. Джику получил травму в суперфинале Кубка России против «Краснодара» (1:1, 4:3 — в серии пенальти) и был заменен на 44-й минуте.
«Нам нужно принять решение и заменить Джику. Неважно, кого из игроков я вызвал, Джику заменен», — приводит слова Кейруша Ghana Soccer Net.
Джику в прошедшем сезоне провел за «Спартак» 30 матчей во всех турнирах. За сборную Ганы у 31-летнего защитника 38 игр и четыре гола.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Ганцы сыграют в группе L с командами Англии, Хорватии и Панамы.