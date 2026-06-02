Футбол. Товарищеские матчи
перерыв
Канада
0
:
Узбекистан
0
Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Турция
4
:
Северная Македония
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
1
Футболист «Спартака» Джику пропустит ЧМ из-за травмы

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Защитник московского «Спартака» Александер Джику не сыграет за сборную Ганы на чемпионате мира по футболу из-за травмы, сообщил главный тренер национальной команды Карлуш Кейруш.

Источник: РИА Новости Спорт

Ранее Джику вошел в предварительную заявку сборной на турнир. Джику получил травму в суперфинале Кубка России против «Краснодара» (1:1, 4:3 — в серии пенальти) и был заменен на 44-й минуте.

«Нам нужно принять решение и заменить Джику. Неважно, кого из игроков я вызвал, Джику заменен», — приводит слова Кейруша Ghana Soccer Net.

Джику в прошедшем сезоне провел за «Спартак» 30 матчей во всех турнирах. За сборную Ганы у 31-летнего защитника 38 игр и четыре гола.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Ганцы сыграют в группе L с командами Англии, Хорватии и Панамы.