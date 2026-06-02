Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.60
П2
2.83
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.50
П2
25.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Уэльс
:
Гана
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.39
П2
3.55
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Турция
4
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
1
П1
X
П2

Семин: «Можно и в моем возрасте тренировать. Но душа к работе немножечко остыла»

Экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» объяснил, почему, скорее всего, не вернется в тренерскую профессию.

Источник: РИА "Новости"

— Когда вы поняли, что не хотите больше тренировать?

— Недавно. Я по-прежнему смотрю много игр — и в России, и за границей. Но в какой-то момент поймал себя на мысли, что напрягаться уже не хочется. Лучше просто прийти на стадион, окунуться в знакомую атмосферу. Вот был в прошлом году на домашнем матче «Челси», спустился с трибуны практически к полю, чтобы вблизи понаблюдать за футболистами. Как они разминаются, насколько атлетичны.

— Ну и?

— Все мощные, высушенные, жилистые. Или апрельский матч «Бавария» — «Реал». Я сидел за немецкой скамейкой запасных. Когда видишь Олисе с верхотуры — одно впечатление. Когда с первых рядов — совсем другое. Сразу понимаешь, что это невероятный талант. Какой пластичный! Как бежит! Легко, словно лань. Еще до приема мяча читает игру на пять ходов вперед.

Вот такие нюансы мне интересны. Я никуда от футбола не ухожу, он мне не надоел, от просмотра матчей получаю громадное удовольствие. Но душа к работе немножечко остыла. Нет уже той энергетики, того азарта, что были раньше. Хотя и в моем возрасте можно спокойно тренировать.

— Вы полагаете?

— Да конечно! Главное — взять надежных помощников. У Артеты в «Арсенале» вон их сколько! То ли восемь, то ли девять.

Последним место работы 79-летнего специалиста был «Ростов», который он покинул в сентябре 2021 года.

Ранее Семина признали лучшим тренером футбольным тренером России в XXI веке по итогам голосования «СЭ».