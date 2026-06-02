Семин: «Можно и в моем возрасте тренировать. Но душа к работе немножечко остыла»

— Когда вы поняли, что не хотите больше тренировать?
— Недавно. Я по-прежнему смотрю много игр — и в России, и за границей. Но в какой-то момент поймал себя на мысли, что напрягаться уже не хочется. Лучше просто прийти на стадион, окунуться в знакомую атмосферу. Вот был в прошлом году на домашнем матче «Челси», спустился с трибуны практически к полю, чтобы вблизи понаблюдать за футболистами. Как они разминаются, насколько атлетичны.
— Ну и?
— Все мощные, высушенные, жилистые. Или апрельский матч «Бавария» — «Реал». Я сидел за немецкой скамейкой запасных. Когда видишь Олисе с верхотуры — одно впечатление. Когда с первых рядов — совсем другое. Сразу понимаешь, что это невероятный талант. Какой пластичный! Как бежит! Легко, словно лань. Еще до приема мяча читает игру на пять ходов вперед.
Вот такие нюансы мне интересны. Я никуда от футбола не ухожу, он мне не надоел, от просмотра матчей получаю громадное удовольствие. Но душа к работе немножечко остыла. Нет уже той энергетики, того азарта, что были раньше. Хотя и в моем возрасте можно спокойно тренировать.
— Вы полагаете?
— Да конечно! Главное — взять надежных помощников. У Артеты в «Арсенале» вон их сколько! То ли восемь, то ли девять.
Последним место работы 79-летнего специалиста был «Ростов», который он покинул в сентябре 2021 года.
Ранее Семина признали лучшим тренером футбольным тренером России в XXI веке по итогам голосования «СЭ».