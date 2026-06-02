Семин: «Убрал из рациона сладкое и мучное. То, что и Карпин запрещает своим игрокам»

— В чем конкретно проявляется ваша требовательность к самому себе?
— Есть такое слово — «надо». Иногда утром хочется подольше поваляться в кровати. Но я знаю: если не сделаю серию упражнений, на целый день энергии не хватит. Мышцы, как и голова, должны постоянно работать. Даже в зарубежных поездках об этом не забываю. Если холодно — иду в тренажерный зал. Если тепло — к морю, по 5−10 километров хожу по песку. Мне нравится гулять в одиночестве.
— Ваше утро всегда начинается с зарядки?
— Да. Я не перенапрягаюсь, но поддерживаю организм в тонусе. Плюс стараюсь режим питания соблюдать. В моем возрасте нужно прислушиваться к рекомендациям врачей.
— Что убрали из рациона?
— Сладкое. Мучное. То, что и Карпин запрещает своим игрокам.
— Кто-то считает, что Валерий Георгиевич перегибает палку.
— Почему? Это в наше время все было проще, по-народному. Выбор маленький — что посвежее, то и ели. Никаких диетологов. А сегодня они в футболе играют важную роль.
— Хоть в одной вашей команде был диетолог?
— Как-то пригласили в «Локомотив» специалиста из Италии. Месяц у нас провел, объяснил врачам и поварам на базе, что футболистам можно готовить, а что — нет. Мы много полезного почерпнули.
— Вы до сих пор два раза в неделю играете в теннис?
— Да. Правда, тут месяц пришлось пропустить. Похоже, палец на ноге сломал.
— Что значит «похоже»?
— Да ногу подвернул. Может, и не перелом был, а трещина. Сейчас все нормально, скоро вернусь на корт. Мне и падел нравится. Вот в футбол больше не играю. Не принимает уже организм единоборства.
Ранее Семина признали лучшим футбольным тренером России в XXI веке по итогам голосования «СЭ».