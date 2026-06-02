Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.60
П2
2.83
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.50
П2
25.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Уэльс
:
Гана
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.39
П2
3.60
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2

Семин: «Убрал из рациона сладкое и мучное. То, что и Карпин запрещает своим игрокам»

Экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал, как поддерживает форму.

Источник: РИА "Новости"

— В чем конкретно проявляется ваша требовательность к самому себе?

— Есть такое слово — «надо». Иногда утром хочется подольше поваляться в кровати. Но я знаю: если не сделаю серию упражнений, на целый день энергии не хватит. Мышцы, как и голова, должны постоянно работать. Даже в зарубежных поездках об этом не забываю. Если холодно — иду в тренажерный зал. Если тепло — к морю, по 5−10 километров хожу по песку. Мне нравится гулять в одиночестве.

— Ваше утро всегда начинается с зарядки?

— Да. Я не перенапрягаюсь, но поддерживаю организм в тонусе. Плюс стараюсь режим питания соблюдать. В моем возрасте нужно прислушиваться к рекомендациям врачей.

— Что убрали из рациона?

— Сладкое. Мучное. То, что и Карпин запрещает своим игрокам.

— Кто-то считает, что Валерий Георгиевич перегибает палку.

— Почему? Это в наше время все было проще, по-народному. Выбор маленький — что посвежее, то и ели. Никаких диетологов. А сегодня они в футболе играют важную роль.

— Хоть в одной вашей команде был диетолог?

— Как-то пригласили в «Локомотив» специалиста из Италии. Месяц у нас провел, объяснил врачам и поварам на базе, что футболистам можно готовить, а что — нет. Мы много полезного почерпнули.

— Вы до сих пор два раза в неделю играете в теннис?

— Да. Правда, тут месяц пришлось пропустить. Похоже, палец на ноге сломал.

— Что значит «похоже»?

— Да ногу подвернул. Может, и не перелом был, а трещина. Сейчас все нормально, скоро вернусь на корт. Мне и падел нравится. Вот в футбол больше не играю. Не принимает уже организм единоборства.

Ранее Семина признали лучшим футбольным тренером России в XXI веке по итогам голосования «СЭ».