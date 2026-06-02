Мусаев сообщил, что у «Краснодара» зимой сорвался топ-трансфер

Мусаев сообщил, что находится в постоянном контакте с владельцем клуба Сергеем Галицким, а обсуждение планов по усилению состава на предстоящий сезон началось ещё во время зимних тренировок.
«Мы были близки к подписанию одного очень статусного футболиста. Но его клуб участвовал в Лиге чемпионов и не захотел отдавать его в тот момент», — цитирует Мусаева «Чемпионат».
По итогам сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги «Краснодар» под руководством Мусаева завоевал серебряные медали. Также «быки» дошли до Суперфинала FONBET Кубка России, где уступили московскому «Спартаку».