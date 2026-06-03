Мостовой жестко отреагировал на слова Мусаева: «По лицу видно, что хамло. Я таких пинками гонял»

«Я таких людей в школе пинками гонял. В школе учились отличники, уроки делали, потом ехали домой, их встречали с пирожками и горячим чаем. Это же по лицу его видно — просто хамло. Случайно попал в футбол, двери открывал на базе, а теперь рассказывает нам про футбол. Даже совести не хватило уйти в отставку, после того как за неделю провалился», — цитирует Мостового Sport24.