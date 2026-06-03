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Мостовой жестко отреагировал на слова Мусаева: «По лицу видно, что хамло. Я таких пинками гонял»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой жестко отреагировал на слова главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

Специалист, отвечая на предыдущую реплику Мостового про «нефутбольного человека», заявил: «Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днем».

«Я таких людей в школе пинками гонял. В школе учились отличники, уроки делали, потом ехали домой, их встречали с пирожками и горячим чаем. Это же по лицу его видно — просто хамло. Случайно попал в футбол, двери открывал на базе, а теперь рассказывает нам про футбол. Даже совести не хватило уйти в отставку, после того как за неделю провалился», — цитирует Мостового Sport24.

В сезоне-2025/26 «Краснодар» занял второе место в РПЛ и уступил «Спартаку» (1:1, пенальти 3:4) в финале Кубка России.