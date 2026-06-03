Тедеев заявил, что Дзюба разозлился после его увольнения из «Акрона»

— После матча с «Краснодаром» вы допускали, что из-за полученной травмы Дзюба не сыграет до конца сезона и даже в стыках. Но он сыграл.
— По медицинским показаниям он не должен был выходить на поле. Рисковал. Повреждение было в месте перехода сухожилия и мышц — непростая травма, но, слава богу, не масштабная. Мы решили, что неделю перед матчем с «Крыльями» Артем будет готовиться в Москве индивидуально, а за день до игры приедет. При необходимости — через уколы выпустим.
То, что он сыграл, — героический поступок человека, одержимого желанием закончить все вместе с партнерами, тренерами, руководством, болельщиками. И это говорит о величии спортсмена. Я понял, что его надо готовить к следующему матчу с первых минут. Если бы мы не предприняли эти действия, команда бы вылетела — психоэмоциональные ресурсы были исчерпаны. Возвращение Дзюбы сыграло ключевую роль. Спасибо главному врачу Руслану Засееву, который взял на себя ответственность и пошел на риск — а я его поддержал.
— Артем сказал, что «Акрон» бился в стыковых матчах за вас.
— Мы общались перед матчем [с «Ротором»]. Он был зол, не понимал, что произошло. Я сказал: Артем, для меня самый важный момент — твое нахождение на поле и помощь партнерам. Как это сделаешь — выбирай сам. Моя благодарность будет, когда мы добьемся результата. А я знаю — добьемся. Но ты должен быть на поле. И он вышел. Мало кто на это способен. Это большой человек. И он помог команде сохраниться, — сказал Тедеев в интервью «СЭ».
Тедеев покинул «Акрон» 17 мая после поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в 30-м туре РПЛ. С 27 очками тольяттинцы финишировали на 13-м месте в турнирной таблице.
В стыковых матчах за место в высшем дивизионе «Акрон» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Мурата Искакова победил «Ротор» (2:0; 0:1).
Авторы: Никита Белов, Микеле Антонов