Тедеев заявил, что Дзюба разозлился после его увольнения из «Акрона»

— Мы общались перед матчем [с «Ротором»]. Он был зол, не понимал, что произошло. Я сказал: Артем, для меня самый важный момент — твое нахождение на поле и помощь партнерам. Как это сделаешь — выбирай сам. Моя благодарность будет, когда мы добьемся результата. А я знаю — добьемся. Но ты должен быть на поле. И он вышел. Мало кто на это способен. Это большой человек. И он помог команде сохраниться, — сказал Тедеев в интервью «СЭ».